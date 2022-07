Eveneens stond de langverwachte derde partij tussen vedergewicht kampioen Alexander Volkanovski en Max Holloway op het programma. Tot slot werd er ook uitgemaakt door Sean Strickland en Alex Pereira wie de nieuwe uitdager zou worden voor de kampioen in de middengewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Israel Adesanya def. Jared Cannonier via UD (49-46, 49-46, 50-45).

- Alexander Volkanovski def. Max Holloway via UD (50-45, 50-45, 50-45).

- Alex Pereira def. Sean Strickland via KO (Punch) – R1, 2:36.

- Bryan Barberena def. Robbie Lawler via TKO (Punches) – R2, 4:47.

- Sean O’Malley vs. Pedro Munhoz ends in a No Contest (Accidental Eye Poke) – R2, 3:05.

Preliminary Card

- Jalin Turner def. Brad Riddell via Submission (Guillotine Choke) – R1, 0:45.

- Jim Miller def. Donald Cerrone via Submission (Guillotine Choke) – R2, 1:32.

- Ian Garry def. Gabe Green via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Dricus Du Plessis def. Brad Tavares via UD (29-28, 29-28, 29-28).

Early Preliminary Card

- Andre Muniz def. Uriah Hall via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Maycee Barber def. Jessica Eye via UD (29-28, 29-28, 30-27).

- Julija Stoliarenko def. Jessica-Rose Clark via Submission (Armbar) – R1, 0:42.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Lawler vs. Barberena

Performance of the Night: Jalin Turner, Julija Stoliarenko & Alex Pereira

