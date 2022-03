Het evenement maakt deel uit van het jaarlijkse International Fight Week dat in Las Vegas plaatsvindt. Het UFC 276 evenement op 2 juli wordt gehouden in de T-Mobile Arena. ESPN maakte het gevecht bekend.

Must-win voor Eye

Voor Jessica Eye is er eigenlijk maar een optie op 2 juli. Winnen en nog eens winnen. De voormalig titeluitdaagster verloor haar laatste drie partijen. Eye die haar UFC avontuur in 2013 begon wist pas na haar overstap van de bantamgewicht divisie naar de vlieggewicht divisie haar draai te vinden. Drie achtereenvolgende overwinningen tegen onder meer Katlyn Chookagian leverde haar in de zomer van 2019 een titelgevecht op tegen kampioene Valentina Shevchenko. Eye verloor kansloos in de tweede ronde via KO. Eye zou nog winnen van Viviane Araújo, maar zou vervolgens driemaal verliezen. Eye moet vrezen voor haar UFC verblijf als ze niet wint van O'Neill.

Aanval op de Top 10

En moeten winnen van O'Neill kan nogal eens lastig worden. De vechtster die zowel voor Schotland als Australië uitkomt is met haar 24 jaar liefst elf jaar jonger dan Eye. O'Neill is eveneens een puzzel die nog door niemand is opgelost. In negen gevechten bleef de talentvolle atlete perfect. O'Neill werd in 2021 gecontracteerd door de UFC. Ze wist tijdens haar eerste drie partijen te winnen van respectievelijk Shana Dobson, Lara Procopio en Antonina Shevchenko.

Casey O'Neill gaat proberen de Top 10 van de divisie aan te vallen op 2 juli Foto: Getty Images

Eveneens wist ze alle drie de vrouwen voortijdig te finishen. Het leverde "King Casey" een partij op tegen de zeer gerespecteerde Roxanne Modafferi. O'Neill had duidelijk meer moeite met de gelouterde Modafferi, maar wist uiteindelijk via split decision de overwinning te claimen. O'Neill kan nu een plek in de top 10 pakken als ze wint van Eye.

