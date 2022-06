Lawler

Barberena is in Las Vegas en voelt zich goed. Hij kijkt erg uit naar zijn partij tegen Robbie Lawler. Het is het gevecht dat hij altijd al heeft willen hebben. De Amerikaan spreekt van een droompartij. Om de simpele reden dat hij fan is van Lawler en hij heel erg houdt van de stijl van de voormalig kampioen.

De fantastische Fight of the Night partij tussen Matt Brown en Bryan Barberena Foto: Getty Images

Hij zal proberen Barberena’s hoofd van zijn romp te slaan. Barberena zegt dat hij ernaar uitkijkt om Lawler’s hoofd van zijn romp te slaan. Een partij die niet kan tegenvallen.

Brown

Barberena was in maart de meest gehate man in Columbus nadat hij won van thuisfavoriet Matt Brown via split decision. Barberena zegt dat hij duidelijk gewonnen had. Hij was verrast dat het publiek zo intens hem uitjouwde na een fantastische partij. Later kreeg hij van Brown fans toch credits via persoonlijke berichten. Dit deed hem goed.

Bryan Barberena is uitzinnig na zijn overwinning tegen Matt Brown Foto: Getty Images

Fight of the Night

Barberena pakt regelmatig Fight of the Night bonussen. Zo ook in zijn partij tegen Matt Brown. Op de vraag of hij er weer een verwacht zegt hij dat hij liever een Performance bonus pakt. Echter kent hij zichzelf en zal het hem niet verbazen als het weer op een Fight of the Night uitloopt.

Corner

Barberena heeft zijn coach Jeff Jimmo en trainingspartner Thomas Lane in zijn hoek staan, maar ook voor het eerst zijn vrouw Diana. Barberena zegt dat zijn vrouw vaker mee is gegaan, maar nooit met hem ‘the walk’ naar de Octagon heeft gemaakt en in zijn hoek stond. Dit is echter zo’n monumentaal gevecht voor hem dat hij graag zijn vrouw in de hoek wil hebben.

Baby Shark

Barberena kwam in het verleden wel eens op met het nummer ‘Baby Shark’. De Amerikaan laat de muziek altijd door zijn kinderen kiezen. Inmiddels zijn ze al wat ouder en hebben ze een andere muzieksmaak. Wat deze keer wordt gekozen wil ‘Bam Bam’ nog niet zeggen.

Pizza

Barberena staat bekend als een echte pizzaliefhebber. Traditiegetrouw eet hij na al zijn partijen samen met zijn vrouw een pizza. Zijn nieuwe verslaving is de Chicago Deep Dish pizza. Deze at hij na zijn overwinning tegen Matt Brown. Die pizza smaakte zo goed dat Barberena ook een pizzatent in Las Vegas heeft gevonden waar ze de Chicago Deep Dish maken. Daar gaat hij dus ook na zijn gevecht eten.

O’Malley en Adesanya

Voormalig teamgenoten bij de MMA LAB Sean O’Malley en Jared Cannonier staan ook op de card. Barberena is ook zeer blij dat hij zijn voormalig teamgenoten gaat zien. Allemaal hebben ze belangrijke partijen op deze card staan en uiteraard hoopt hij dat ze het er goed vanaf brengen.

Sean O'Malley kan met een overwinning op Pedro Munhoz een plek in de top 10 van de bantamgewicht divisie afdwingen Foto: Getty Images

Rum

Barberena gaat in samenwerking met Muddy River Distillery een eigengemaakte rum op de markt brengen. Hierover komt meer informatie over later dit jaar.

Waar kijk je Barberena's partij?

De previewshow begint zondagochtend 3 juli om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

