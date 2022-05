De partij werd bevestigd door ESPN MMA. Beide mannen treffen elkaar op de PPV card van UFC 276.

Extravert toptalent

Voor O'Malley gaat het de tweede keer worden dat hij tegen een atleet uit de rankings gaat vechten. O'Malley werd in 2017 gecontracteerd door de UFC na een knockout overwinning tijdens de Dana White's Contender Series waar zijn legendarische uitspraak 'Welcome to the Suga Show' voor altijd in iedere vechtsport liefhebbers geheugen gegrift stond. O'Malley was mateloos populair bij de fans en bracht veel views richting de UFC.

O'Malley won zijn eerste vier partijen in de UFC, maar struikelde vervolgens over Marlon Vera. Dit was tot dusver zijn enige gerankte tegenstander in de UFC. O'Malley vocht zicht terug richting top 15 met overwinningen op voormalig toptalent Thomas Almeida en Kris Moutinho. Vervolgens werd hij in zijn meest recente partij gematcht tegen Raulian Paiva. Paiva stond in de rankings, maar zou tijdens de partij tegen O'Malley daar niet meer instaan. O'Malley versloeg Paiva via TKO in de eerste ronde en staat nu op de 13de plaats in de rankings.

Wisseling van de wacht

Tegenstander Pedro Munhoz is al jaren een vaste klant in de top 10 van de bantamgewicht rankings. De voormalig RFA kampioen vecht al sinds 2014 in de UFC. Munhoz won vaak van de tegenstanders die buiten de rankings stonden, maar kwam vaak te kort in partijen tegen de betere tegenstanders waardoor eventuele contender partijen en titelgevechten uitbleven. In 2019 wist hij te winnen via knockout van voormalig bantamgewicht kampioen Cody Garbrandt en leek Munhoz eindelijk af te stevenen op een titelgevecht.

Pedro Munhoz vecht tijdens UFC 276 op 2 juli Foto: Getty Images

De Braziliaan verloor echter vervolgens van huidig kampioen Aljamain Sterling en van voormalig kampioen Frankie Edgar via een controversiële split decision. Munhoz revancheerde zich vervolgens voor een eerder verlies in zijn carrière tegen Jimmie Rivera. Echter kwam de Braziliaan in zijn laatste twee partijen in de UFC te kort. Hierdoor won Munhoz maar een van zijn laatste vijf partijen en zou de partij tegen O'Malley wel eens de wisseling van de wacht kunnen betekenen.

UFC 276

- Lauren Murphy vs. Miesha Tate

- Sean Strickland vs. Alex Pereira

- Uriah Hall vs. Andre Muniz

- Pedro Munhoz vs. Sean O'Malley

- Jessica Eye vs. Maycee Barber

- Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis

- Robbie Lawler vs. Bryan Barberena

- Jessica-Rose Clark vs. Julija Stoliarenko

