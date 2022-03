Het evenement heeft nog geen locatie, maar vindt plaats op 30 juli. Zowel Dallas als Anaheim worden genoemd als eventuele locaties. ESPN maakte melding van de partij tussen Pereira en Strickland.

Strickland won zijn laatste zes partijen

Ad

Strickland vecht al jaren in de UFC. De Amerikaan kwam als ongeslagen vechter in 2014 de UFC binnen. Strickland won zijn eerste twee partijen en stapte toen over naar de weltergewicht divisie. Strickland won onder meer van Tom Breese en Court McGee en deed het helemaal niet slecht in de divisie. Echter verloor hij van onder meer Kamaru Usman en Elizeu Zaleski Dos Santos. Dit deed Strickland besluiten om terug te gaan naar de middengewicht divisie.

UFC UFC | Ribas naar vlieggewicht voor partij tegen Chookagian op 14 mei 5 UUR GELEDEN

Sean Strickland praat tegen zijn tegenstander tijdens de partij. Een van de karakteristieke kenmerken van de Amerikaan. Foto: Getty Images

Strickland zou na een motorongeluk zware verwondingen oplopen waardoor hij tussen 2018 en 2020 niet in actie kwam. Echter sinds zijn terugkeer in 2020 heeft Strickland niet meer verloren. De Amerikaan won vijf partijen op rij in de middengewicht divisie. En na zijn overwinning meest recent tegen Jack Hermansson is hij een van de topcontenders in die divisie.

Pereira versloeg Adesanya tweemaal

Pereira daarentegen vocht het gros van zijn carrière in het kickboksen. Zoals bekend wist hij op kickboksregels tweemaal te winnen van huidig UFC middengewicht kampioen Israel Adesanya. Pereira vocht drie partijen in het MMA tijdens zijn kickboks carrière en won er twee. Pas vanaf 2021 is de focus volledig op het MMA bij de Braziliaan. Na zijn overwinning bij de LFA organisatie contracteerde de UFC hem.

Tijdens zijn debuut in november vorig jaar tegen Andreas Michailidis had Pereira een moeilijke eerste ronde, maar wist hij met een schitterende vliegende knie de partij in de tweede ronde via KO te beslissen. Pereira wist vervolgens twee weken geleden ook te winnen van Bruno Silva. Via unanimous decision was hij te sterk voor zijn landgenoot. Nu krijgt Pereira een gigantische stap omhoog in competitie en kan hij bij een overwinning de top 5 binnen komen.

UFC UFC | Frey treft Demopoulos op 25 juni in het strogewicht 20 UUR GELEDEN