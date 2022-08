Usman die met vijf titelverdedigingen de tweede plek deelt met MMA legende Matt Hughes kan bij een overwinning op Edwards alleen de tweede plek bezetten. De Canadese MMA legende Georges St.Pierre is met negen titelverdedigingen in het weltergewicht nog altijd de meest succesvolle kampioen in de gewichtsklasse aller tijden.

Koning Kamaru

Kamaru Usman is de pound-for-pound koning en de weltergewicht kampioen van de UFC. Usman kwam voor het eerst bij het grote publiek in beeld in 2015 tijdens het 21ste seizoen van The Ultimate Fighter. Usman won dat seizoen en bezorgde daarmee de overwinning voor zijn team The Blackzilians tegen American Top Team. In zijn tweede partij voor de UFC vocht de Nigeriaan tegen Leon Edwards (de man waar hij zondag ook tegen vecht). Usman wist met zijn dominante worstelen de partij te winnen. De stijl van Usman werd echter door veel mensen gezien als saai waardoor echte tegenstanders van formaat niet aan de Nigeriaan werden gegeven.

P4P koning Kamaru Usman gaat voor zijn zesde titelverdediging in het weltergewicht Foto: Getty Images

Uiteindelijk kon de UFC niet meer om hem heen. Na overwinningen op Demian Maia en voormalig kampioen Rafael Dos Anjos kreeg Usman zijn titelgevecht tegen kampioen Tyron Woodley. Usman domineerde Woodley volledig en won zodoende via unanimous decision de titel. Usman zou vervolgens alleen maar beter worden en wist inmiddels al vijf keer zijn titel met succes te verdedigen. Colby Covington (2x), Jorge Masvidal (2x) en Gilbert Burns konden de Nigeriaan niet stoppen. Nu krijgt Leon Edwards een nieuwe kans om de ongenaakbare Usman te verslaan. Het zal een hele kluif worden om de winstreak van 19(!!) partijen te doorbreken.

Onderschat & ondergewaardeerd

Edwards is een man die eigenlijk een hele onopvallende weltergewicht is. Edwards heeft in de afgelopen jaren echter wel stappen weten te maken in zijn carrière. De Engelsman tekende in 2014 bij de UFC en liep gelijk tegen een verlies aan tegen Claudio Silva. Vervolgens won de voormalig BAMMA kampioen tweemaal, maar kwam hij te kort tegen de man waar hij nu weer tegen gaat vechten. Vanaf dat moment is er een knopje omgegaan bij de Engelsman. Edwards stapelde de overwinningen op. Onder meer Vicente Luque, Donald Cerrone, Bryan Barberena en Gunnar Nelson werden verslagen.

Leon Edwards krijgt zijn langverwachte titelgevecht Foto: Getty Images

Edwards vocht vervolgens in juli 2019 voor het eerst in vier jaar weer eens in de Verenigde Staten. Edwards won van voormalig kampioen Rafael Dos Anjos via unanimous decision. Uiteindelijk werd in 2021 een no-contest gevochten tegen Belal Muhammad die in verband met een oogblessure niet verder kon. Echter won Edwards in zijn meest recente partij na vijf ronden van Nate Diaz. UFC president Dana White beloofde Edwards vervolgens een titelgevecht tegen Kamaru Usman. Usman raakte vervolgens geblesseerd waardoor Edwards tot dit evenement moest wachten voor zijn kans.

Enfant terrible

De Braziliaan Paulo Costa probeerde in 2014 via TUF Brasil de UFC binnen te komen. Costa slaagde niet in de opzet. De Braziliaan werkte zich op in het regionale Braziliaanse circuit en kreeg van de UFC in 2017 een nieuwe kans nadat hij de Jungle Fight titel in Brazilië wist te winnen. Het begin van Costa in de UFC was meer dan veelbelovend. De Braziliaan wist in zijn eerste jaar als UFC-vechter drie (T)KO overwinningen te pakken in evenveel partijen. Onder meer voormalig weltergewicht kampioen Johny Hendricks werd gefinisht. Na vervolgens ook Uriah Hall verslagen te hebben en ternauwernood gewonnen te hebben van Yoel Romero kreeg Costa in 2020 de kans om voor de titel te vechten tegen Israel Adesanya. Costa had geen schijn van kans en werd te kijk gezet door de Nieuw-Zeelander via TKO in de tweede ronde.

Paulo Costa moet winnen om kans te blijven maken op een titelgevecht in de nabije toekomst Foto: Getty Images

Dat was het moment dat de problemen met Paulo Costa bij de UFC van start gingen. De Braziliaan liet weten verloren te hebben van Adesanya omdat hij de avond voor de partij teveel wijn had gedronken. Costa ontkende vervolgens een contract te hebben getekend om tegen Jared Cannonier te vechten. De UFC plande hem uiteindelijk ruim een jaar na zijn verlies tegen Adesanya in tegen Marvin Vettori. Costa maakte het erg bont door tijdens ‘fight week’ veel te zwaar te verschijnen en het gevecht te eisen een gewichtsklasse zwaarder. Tegenstander Vettori interesseerde het geen biet en nam de partij hoe dan ook aan. Costa verloor via unanimous decision en zal tegen Luke Rockhold moeten winnen om relevant te blijven in de divisie.

Topvechter of vergane glorie?

Er is eigenlijk maar een vraag met betrekking tot Luke Rockhold. Wat is er nog over van de Rockhold die zeven jaar geleden nog voor de titel vocht en destijds niet te kloppen leek? Rockhold was onderdeel van de Triangle bij AKA: Rockhold-Cormier-Velasquez. De drie sterkhouders waren respectievelijk in het middengewicht, licht-zwaargewicht en zwaargewicht een behoorlijke periode nauwelijks te verslaan. Rockhold maakte in zijn beginperiode furore bij Strikeforce. Daar wist hij ook de titel te winnen van ‘Jacaré’ Souza. Rockhold verdedigde de titel twee keer en kwam naar de UFC nadat Strikeforce werd overgenomen. Rockhold kende een verschrikkelijk debuut en ging knockout tegen Vitor Belfort. Vanaf dat moment zette de Amerikaan de weg naar de top in.

Ex-kampioen Luke Rockhold keert eindelijk terug in de Octagon Foto: Getty Images

Met submission overwinningen tegen Michael Bisping en Lyoto Machida dwong hij een titelgevecht af tegen de ongeslagen Chris Weidman. Rockhold had een veel betere conditie en won de partij via TKO en zodoende ook de titel. Rockhold onderschatte echter Michael Bisping volledig tijdens zijn eerste titelverdediging en ging zwaar knockout. Rockhold is eigenlijk nooit meer de oude geweest sinds die partij. Een jaar later werd nog gewonnen van David Branch, maar in zijn meest recente gevechten verloor de Amerikaan van zowel Yoel Romero (KO) als Jan Blachowicz (KO). Nu ruim drie jaar na zijn laatste partij, die overigens in de licht-zwaargewicht divisie was, keert Rockhold terug in het middengewicht tegen Paulo Costa….tenminste als Costa ditmaal wel het gewicht wil halen.

Legende

Als je aan 100 MMA fans een top-10 van meest legendarische MMA vechters aller tijdens zou vragen zal de naam Jose Aldo op het merendeel van die 100 lijsten voorkomen. De Braziliaan is een absolute legende in de sport. Aldo vocht in 2008 voor het eerst in de Verenigde Staten voor de WEC. Bij die organisatie won achtmaal in evenveel partijen. Aldo won onder meer van Mike Brown, Urijah Faber en Cub Swanson. Aldo verdedigde zijn WEC titel tweemaal. Vervolgens nam de UFC de WEC voorgoed over. Hierdoor werden de bantamgewicht en vedergewicht gewichtsklassen toegevoegd in de UFC. De WEC titel van Aldo werd omgezet in de UFC vedergewicht titel. Zevenmaal verdedigde Aldo met succes zijn titel. Tot op de dag van vandaag een nog altijd ongeëvenaarde prestatie in de divisie. Aldo verloor in 2015 zijn titel aan Conor McGregor. De Braziliaan won vervolgens de interim titel van Frankie Edgar, maar kwam tweemaal te kort tegen Max Holloway.

Kan MMA legende Jose Aldo een volgende stap maken naar de top van de bantamgewicht divisie Foto: Getty Images

De Braziliaan leek uitgespeeld in de divisie, maar na overwinningen tegen Jeremy Stephens en Renato Moicano vocht Aldo tegen huidig kampioen Alexander Volkanovski. De Australiër was destijds nog geen kampioen, maar won wel van Aldo na drie ronden via unanimous decision. Aldo maakte de beslissing een gewichtsklasse omlaag te gaan naar het bantamgewicht. Tijdens zijn debuut in de divisie verloor hij een controversiële split decision tegen Marlon Moraes. Mede doordat Henry Cejudo met pensioen ging en de UFC niemand anders had die fit genoeg was om voor de vacante titel te vechten tegen Petr Yan kreeg Aldo de kans. De Braziliaan verloor via TKO. Aldo lijkt inmiddels zijn derde jeugd te hebben gevonden. Met drie overwinningen tegen onder meer Marlon Vera en Rob Font kan Aldo met een overwinning tegen Merab Dvalishvili eind dit jaar of begin volgend jaar zomaar opnieuw voor de titel vechten.

Duracell Konijn

Je hebt atleten met een uitstekend uithoudingsvermogen en je hebt Merab Dvalishvili. Het Duracell konijn van Serra-Longo Fight Team wist in 2017 voor de ogen van UFC-president Dana White een spinning back fist KO uit zijn hoge hoed te toveren tegen toptalent Raufeon Stots. Gevolg was dat niet Stots, maar Dvalishvili een contract kreeg aangeboden van de UFC. Dvalishvili had een verschrikkelijke start in de UFC. Zowel tegen Frankie Saenz als tegen Ricky Simón werd op zeer controversiële manier verloren. Dit zorgde ervoor dat Dvalishvili moest winnen van Terrion Ware in zijn derde UFC gevecht om gehandhaafd te blijven binnen de organisatie. Dvalishvili worstelde zich een weg naar de overwinning. Sindsdien heeft de Georgiër ook niet meer verloren.

Merab Dvalishvili is een van de grootste talenten in de bantamgewicht divisie Foto: Getty Images

Dvalishvili staat bekend om zijn takedowns en weet bijna al zijn tegenstanders minimaal zes keer per partij naar de grond te brengen. Het vervelende voor zijn opponenten is dat Dvalishvili ook niet moe wordt en datzelfde tempo drie ronden lang kan volhouden. Het enige wat voor Dvalishvili nog ontbrak in de UFC was een finish. Die kwam uiteindelijk in september vorig jaar in zijn meest recente partij tegen Marlon Moraes. In een moeilijke eerste ronde waar de Georgiër bijna gefinisht werd wist hij de Braziliaan in de tweede ronde via TKO te stoppen. Nu krijgt ‘The Machine’ de kans om tegen een van de absolute legendes in de sport te vechten. Dvalishvili zet zijn winstreak van zeven partijen op het spel tegen Jose Aldo.

Wisselvallig

De Pool Marcin Tybura gaat het opnemen tegen Alexandr Romanov. Tybura vecht inmiddels alweer ruim zes jaar voor de UFC en is over het algemeen een vaste klant in de zwaargewicht top-15. Tybura had een moeilijk debuut in de UFC, maar na drie opeenvolgende overwinningen kreeg hij een main event aangeboden tegen Fabricio Werdum. Vanaf dat moment kwam de Pool in zijn slechtste fase van zijn carrière te zitten waar in vijf partijen alleen werd gewonnen van Stefan Struve.

Marcin Tybura moet zijn plek in de rankings verdedigen tijdens UFC 278 Foto: Getty Images

Echter lijkt Tybura sinds 2020 de weg naar boven weer gevonden te hebben. De Pool won viermaal in 2020. Onder meer Serghei Spivac, Ben Rothwell en Greg Hardy Jr. werden verslagen. De UFC was onder de indruk van de comeback van Tybura en gaf hem in oktober 2021 een partij tegen de hoog gerankte Alexander Volkov. Tybura gaf niet thuis en verloor via unanimous decision. De Pool zal ditmaal zijn positie in de rankings moeten verdedigen tegen de ongeslagen Moldaviër Alexandr Romanov.

Ongeslagen

Voormalig Eagles FC kampioen Alexandr Romanov kwam in 2020 als ongeslagen vechter de UFC binnen. De Moldaviër deed meteen van zich spreken met een Arm-Triangle Choke submission overwinning tegen Roque Martinez. De sterke worstelaar overtuigde ook in zijn tweede partij door Marcos Rogerio de Lima via een Forearm Choke in de eerste ronde buiten westen te verwurgen. De UFC had ook in de gaten dat Romanov een betere tegenstander moest krijgen in zijn daarop volgende partij en gaf hem TUF winnaar Juan Espino als nieuwe opponent. Romanov kon niet door in de derde ronde nadat Espino hem in zijn kruis had geraakt. In eerste instantie leek er niet veel aan de hand.

Alexandr Romanov hoopt zijn ongeslagen status te behouden tijdens UFC 278 Foto: Getty Images

Echter werd later bekend dat door het lichte knietje in het kruis Romanov een zenuwbeknelling had opgelopen en bijna twee weken in het ziekenhuis moest blijven. Romanov kreeg de overwinning via technical decision toegewezen. De enige decision overwinning van Romanov in zijn carrière. De Moldaviër speelde vervolgens een paar maanden later met Jared Vanderaa en had eerder dit jaar geen kind aan Chase Sherman. Die overwinning op Sherman leverde Romanov een plek in de zwaargewicht rankings op. Nu wacht de Pool Marcin Tybura.

Moeilijk te peilen

Tyson Pedro kwam in 2016 met een ongeslagen record van 4-0 de UFC binnen. De Australiër liet zich meteen gelden met finishes tegen Khalil Rountree Jr. en Paul Craig. Vervolgens moest een pas op de plaats gemaakt worden tegen de sterk worstelende Ilir Latifi. Na vervolgens 2018 goed te zijn gestart met een overwinning tegen Saparbeg Safarov verloor Pedro twee maal tegen respectievelijk Ovince St.Preux en Mauricio 'Shogun' Rua.

Tyson Pedro treft Harry Hunsucker tijdens de PPV opener Foto: Getty Images

Pedro zou vervolgens in verband met blessureleed liefst meer dan drie jaar aan de kant blijven. In april van dit jaar keerde hij eindelijk terug in de Octagon. Tegenstander was Ike Villanueva. Pedro liet zien dat hij het vechten nog niet was verleerd was en won in de eerste ronde via knockout. Nu maakt de schoonbroer van Tai Tuivasa zijn opwachting tijdens een PPV evenement tegen Harry Hunsucker.

Laatste kans

Hunsucker is de meest onverwachte naam op dit PPV evenement. De Amerikaan deed in 2020 als HRMMA kampioen mee aan het vierde seizoen van de Dana White’s Contender Series. Hunsucker verloor kansloos in de eerste ronde van Jared Vanderaa. Hunsucker keerde terug bij HRMMA en verdedigde zijn titel met succes. Uiteindelijk kreeg Hunsucker alsnog een UFC contract aangeboden en werd hij gematcht tegen Tai Tuivasa. De Australiër had minder dan een minuut nodig om Hunsucker via knockout te verslaan.

Harry Hunsucker vecht voor zijn laatste kans in de UFC Foto: Getty Images

De UFC gaf Hunsucker eind vorig jaar een nieuwe kans tegen Justin Tafa. Hunsucker ging wederom zwaar knockout in de eerste ronde en gaf vervolgens aan naar het licht-zwaargewicht te gaan. De Amerikaan treft nu voor de derde keer in zijn UFC carrière een Australiër. Nu staat Tyson Pedro tegenover hem. Het zal waarschijnlijk de laatste kans zijn voor de Amerikaan binnen de organisatie om een goede indruk achter te laten.

DE COMPLETE UFC 278 CARD

Main Card

- Kamaru Usman vs. Leon Edwards

- Paulo Costa vs. Luke Rockhold

- Jose Aldo vs. Merab Dvalishvili

- Marcin Tybura vs. Alexandr Romanov

- Tyson Pedro vs. Harry Hunsucker

Preliminary Card

- Leonardo Santos vs. Jared Gordon

- Wu Yanan vs. Lucie Pudilová

- Sean Woodson vs. Luis Saldaña

- Miranda Maverick vs. Shanna Young

Early Preliminary Card

- AJ Fletcher vs. Ange Loosa

- Amir Albazi vs. Francisco Figueiredo

- Aoriqileng vs. Jay Perrin

- Daniel Da Silva vs. Victor Altamirano

Waar kijk je UFC 278?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

