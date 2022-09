Weltergewicht

Ferguson zegt dat het hoog tijd werd om naar de weltergewicht divisie te verkassen. Hij is 14-2 in de divisie met veel knockouts. Het is voor het eerst sinds 2011 dat hij weer in de gewichtsklasse vecht. Er werd hem altijd verteld dat hij te mager was voor weltergewicht. Iets wat hijzelf complete onzin vind. En hij kan nu ook goed eten.

Khabieber & McNuggets

Hij heeft lang op lichtgewicht gevochten omdat hij achter ‘Khabieber’ aanzat. Hij noemt Khabib Nurmagomedov zou omdat hij nog altijd op wereldtour is sinds de pandemie en niet meer terug wil komen. Net als ‘McNuggets’ waar hij helemaal niets van moet hebben. Wachten op hen is hetzelfde als verf zien drogen. Geen zin meer in. Hij doet nu waar hij plezier uithaalt.

McGregor & Nurmagomedov Foto: Getty Images

JacksonWink MMA

Ferguson ging voor dit korte trainingskamp naar JacksonWink MMA in Albuquerque, New Mexico. Dit was iets wat hij vooraf al had afgesproken een keer te doen. Ferguson heeft altijd al deel willen uitmaken van een MMA team. En dit was het juiste moment. Het is alleen moeilijk om de juiste mensen voor het juiste moment te vinden. En nu heeft hij een eigen team gebouwd met verschillende coaches van meerdere gyms.

Liefde

Ferguson moest de liefde voor het spelletje weer terugvinden. Na meerdere verliespartijen en de teleurstellingen om alleen maar voor interim titels te vechten en niet voor de echte titel moest er bij Ferguson een knop om. Hij is altijd iemand geweest die de organisatie wilde helpen als ze iemand nodig hadden om te vechten. Ditmaal tegen Li Jingliang eigenlijk wederom. Echter is de partij in het weltergewicht en daar is Ferguson content mee.

Tony Ferguson moet proberen zijn losing streak te doorbreken Foto: Getty Images

Slechte resultaten

Voorbereiding is alles zegt Ferguson. Hij traint altijd voor de volle honderd procent. Zijn voorgaande partij is Ferguson uiteraard niet blij mee. Echter vindt hij dat hij de basistechnieken in principe goed uitvoerde. De partij tegen Gaethje was heel moeilijk aangezien hij maanden had getraind om tegen Nurmagomedov te vechten en nu opeens tegenover iemand als Gaethje kwam. Ferguson is echter positief en zegt dat hij met zijn arm omhoog zal staan na de partij tegen Jingliang.

Meningen

Meningen van anderen kan Ferguson niet mee zitten. “Opinions are like assholes, everybody got one and some are stinkier than others” zegt de Amerikaan. Hij weet dat hij er klaar voor is tegen Jingliang en de zogeheten ‘experts’ kunnen na de partij hun woorden inslikken.

Gevechten van Tony Ferguson bekijk je niet, die beleef je!! Foto: Getty Images

Nate Diaz

Ferguson vecht op dezelfde card als Nate Diaz. Hij kwam Diaz in het verleden een keer tegen in Anaheim. Beide vechters lachten naar elkaar en raakten in gesprek. Diaz wilde Ferguson een joint doorgeven, maar Ferguson had daar op dat moment geen behoefte aan. Hij ziet zichzelf en Diaz als twee broers. Ze weten hoe ze partijen moeten verkopen en doen het al jaren in het MMA.

Nate Diaz met zijn favoriete bezigheid buiten het vechten Foto: Getty Images

