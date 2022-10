Mooi detail is ook nog eens dat het evenement op primetime te zien is op zowel Eurosport als discovery+!

Titelgevechten

Ad

Het main event van de avond is een gevecht om de vacante lichtgewicht titel tussen voormalig kampioen Charles Oliveira en Islam Makhachev. Oliveira verloor zijn titel eerder dit jaar op de weegschaal omdat hij een half pond te zwaar was. Hij won echter wel zijn partij tegen Justin Gaethje en mag nu proberen de titel terug te winnen tegen de sterke Dagestani Islam Makhachev. Makhachev lijkt niet te stoppen en is super dominant met zijn grondwerk. Echter is Oliveira een BJJ-specialist met de meeste submission overwinning in de UFC. Een intrigerende partij dus.

UFC UFC 280 | "Dillashaw is een bonafide valsspeler die geen titelgevecht verdient" - Aljamain Sterling GISTEREN OM 15:42

Aljamain Sterling treft ex-kampioen TJ Dillashaw tijdens zijn tweede titelverdediging Foto: Getty Images

Aljamain Sterling gaat voor de tweede maal zijn bantamgewicht titel verdedigen. Na eerder dit jaar gewonnen te hebben via split decision van Petr Yan is het voor de sterke worstelaar zaak om de partij naar zich toe te trekken op de grond tegen de zeer complete ex-kampioen TJ Dillashaw. Dillashaw raakte zijn titel een aantal jaren geleden kwijt nadat hij werd gepakt op verboden middelen en twee jaar geschorst werd. Vorig jaar won Dillashaw via split decision tijdens zijn terugkeer. De UFC lijkt het volste vertrouwen in Dillashaw te hebben en laat hem nu opnieuw voor de titel vechten.

Bonus Koning

Charles Oliveira is inmiddels uitgegroeid tot een van de populairste vechters in de UFC. De Braziliaan die over een ongelooflijk sterke BJJ game beschikt lijkt ook qua stand-up steeds beter te worden. Oliveira kwam in 2010 op zijn 21ste al de UFC binnen. Hij wist zich meteen te onderscheiden met zijn zeer goed grondspel. Echter na een mindere periode in 2011 besloot de Braziliaan over te stappen naar de vedergewicht divisie. Oliveira wist niet echt een goede winstreak op te bouwen en had moeite om het tegen de top van de divisie te bolwerken. Nadat Oliveira voor de vierde keer zijn streefgewicht overschreed had de UFC er genoeg van en verplichtte de Braziliaan terug te gaan naar het lichtgewicht.Bij nader inzien een uitstekende move voor Oliveira. De Braziliaan versloeg Will Brooks, maar verloor vervolgens van Paul Felder.

UFC 274 | Charles Oliveira finisht Justin Gaethje in de eerste ronde!!

Dit verlies dateert van december 2017. Dit zou het laatste verlies zijn voor Oliveira in de UFC. De Braziliaan won vervolgens negenpartijen op rij waaronder overwinningen tegen Kevin Lee en voormalig interim kampioen Tony Ferguson. Het leverde Oliveira een gevecht op om de vacante titel vorig jaar mei tegen Michael Chandler. Oliveira had het moeilijk in de eerste ronde, maar versloeg Chandler uiteindelijk aan het begin van de tweede ronde via TKO en pakte de titel. Oliveira zou vervolgens zeven maanden later met succes de titel verdedigen door Dustin Poirier via Rear Naked Choke submission te finishen. Uiteindelijk verloor de Braziliaan de titel niet in de Octagon, maar op de weegschaal. Hij was een half pond te zwaar en moest zijn titel inleveren. Omdat hij wel van Justin Gaethje vervolgens wist te winnen krijgt hij nu zijn kans om de titel terug te winnen tegen Islam Makhachev.

Another Dagestani is coming

Makhachev is een van de protegés van de inmiddels overleden Abdulmanap Nurmagomedov. De vader van voormalig UFC lichtgewicht kampioen Khabib Nurmagomedov liet vaker weten dat hij in Makhachev de natuurlijke opvolger van zijn zoon Khabib zag. De vechter uit Dagestan is net als Nurmagomedov zeer sterk met zijn worstelen. Makhachev wordt vaak zelfs qua stand-up meer krediet gegeven dan Khabib Nurmagomedov. De Dagestani vecht sinds 2015 voor de UFC. Makhachev werd vaak gezien als een zeer degelijke maar weinig spectaculaire vechter die vaak via eenzijdige decisions de overwinningen aan elkaar reeg. Makhachev wist onder meer te winnen van Gleison Tibau, Nik Lentz en ook van Arman Tsarukyan. Die overwinning had destijds niet de waarde die hij inmiddels heeft. Tsarukyan is een van de toptalenten van de divisie, maar maakte tegen Makhachev zijn debuut. Makhachev wist in maart 2021 te winnen via een Arm-Triangle Choke submission van Drew Dober. Dat is de partij waar het grote publiek de Dagestani eindelijk iets meer krediet begon te geven.

Makhachev maakt geen fout en pakt 10de overwinning op rij Foto: Getty Images

Makhachev liet vervolgens weten dat hij voor de titel zou vechten als Khabib Nurmagomedov ermee zou stoppen. De UFC begon ook steeds meer in de vechter uit Dagestan te geloven en gaf hem zijn eerste main event tegen Thiago Moises. Wederom won Makhachev via submission, ditmaal via Rear Naked Choke in de vierde ronde. Makhachev vocht vervolgens tegen zijn eerste top-10 vechter. Dan Hooker werd compleet gedeclasseerd en via Kimura submission in de eerste ronde naar huis gestuurd. Het was voor veel vechters in de divisie het moment dat ze zagen dat er na Khabib Nurmagomedov nog een talentvolle vechter van hetzelfde kamp in de divisie aankwam. Makhachev zag partijen tegen toppers als Rafael Dos Anjos en Beneil Dariush gecanceld worden en vocht zijn meest recente partij daarom tegen invaller Bobby Green. Makhachev won via TKO in de eerste ronde en mag nu gaan proberen de titel te winnen en de belt weer terug naar Dagestan te halen.

Funkmaster

De New Yorker Sterling zit sinds 2014 in de UFC. Sterling had een tijdje nodig om zich op te werken binnen de top 15 van de divisie. Sterling die traint bij Ray Longo en Matt Serra liet in de beginfase van zijn UFC carrière een sterke groundgame zien. Sterling wist in zijn beginperiode een aantal keren belangrijke partijen te verliezen, maar na overwinningen tegen Jimmie Rivera en Pedro Munhoz kreeg Sterling een #1 contender partij aangeboden tegen Cory Sandhagen. Sterling won die partij binnen negentig seconden en mocht voor de titel vechten tegen kampioen Petr Yan. Dat titelgevecht vond plaats in maart vorig jaar.

Aljamain Sterling zet zijn titel op het spel tijdens UFC 280 tegen TJ Dillashaw Foto: Getty Images

Sterling begon redelijk sterk, maar naarmate de partij vorderde werd de Amerikaan moe. Yan was nog fit en het leek een kwestie van tijd voordat de Rus de partij naar zich toe zou gaan trekken. Yan maakte echter een fout en ‘trakteerde’ Sterling op een illegale knie. Sterling maakte gebruik van het moment en liet weten niet verder te kunnen. Gevolg was dat Yan werd gediskwalificeerd en Sterling werd uitgeroepen tot nieuwe kampioen. Sterling onderging vervolgens een nekoperatie en keerde pas begin dit jaar terug in de Octagon voor een rematch tegen Yan. Sterling won via split decision waardoor de 'Yan saga' voorlopig de ijskast in kan.

Controversiële ex-kampioen

TJ Dillashaw kwam voor het eerst in beeld tijdens het 14de seizoen van The Ultimate Fighter. De protegé van Urijah Faber wist de finale te halen waarin hij verloor via KO van John Dodson. Dillashaw wist vervolgens vijf van in totaal zes partijen te winnen en een titelgevecht tegen kampioen Renan Barão af te dwingen. Dillashaw was zwaar underdog tegen de op dat moment ongenaakbare Barão. Dillashaw verbaasde vriend en vijand door de kampioen volledig te overklassen en in de vijfde ronde te beslissen. Dillashaw won vervolgens ook van Joe Soto en stopte Barão in de rematch wederom. Vervolgens werd begin 2016 in een close gevecht de titel verloren via split decision aan voormalig kampioen Dominick Cruz. Dillashaw kreeg ruzie met zijn Team Alpha Male maatjes en verliet het team. Na twee overwinningen mocht Dillashaw wederom voor de titel vechten tegen inmiddels kampioen en ex-teamgenoot Cody Garbrandt. Dillashaw won de partij via TKO in de tweede ronde en werd voor de tweede maal kampioen. Een klein jaar later won Dillashaw ook de rematch, ditmaal via TKO in de eerste ronde, van Garbrandt en was de rivaliteit beslist in het voordeel van Dillashaw.

TJ Dillashaw gaat proberen een drievoudig kampioen in het bantamgewicht te worden Foto: Getty Images

Dillashaw ging vervolgens in januari 2019 proberen ook de vlieggewicht titel te winnen tegen Henry Cejudo. Dillashaw verloor snel in de eerste ronde via knockout. Echter zou twee maanden later iets gebeuren dat de carrière van Dillashaw op zijn kop zou zetten. Dillashaw werd positief getest voor EPO en moest zijn bantamgewicht titel inleveren. Eveneens werd de ex-kampioen twee jaar geschorst. Dillashaw zou de schorsing uitzitten en pas in de zomer van 2021 terugkeren tegen Cory Sandhagen. In een close gevecht had Dillashaw mazzel dat twee van de drie juryleden de partij voor hem scoorden en hij via split decision won. Dillashaw werd vervolgens geopereerd aan een handblessure en keert nu terug om ruim drie jaar na dato de titel weer in bezit te krijgen.

Uiterst bekwaam en gevaarlijk

Petr Yan is misschien wel de beste vechter in de UFC die niet in het bezit is van een titel op dit moment. De Rus was al een grote ster bij de ACB organisatie waar hij de bantamgewicht titel in bezit had. In 2018 tekende Yan bij de UFC. Yan liet in zijn eerste drie partijen meteen zien dat hij geen problemen had met de tegenstanders die de UFC tegenover hem zette. Hierdoor kreeg hij tijdens zijn vierde gevecht een stap omhoog in competitie tegen voormalig titeluitdager John Dodson. Op een klein momentje na in de tweede ronde was Yan foutloos en won hij via unanimous decision. Nadat Yan vervolgens ook Jimmie Rivera en Urijah Faber wist te verslaan kreeg de Rus al de kans om voor de vacante titel te vechten tegen MMA legende Jose Aldo. Yan won via TKO in de vijfde ronde en was de nieuwe kampioen in de bantamgewicht divisie.

Petr Yan moet zijn positie in de top van de divisie verdedigen Foto: Getty Images

De eerste titelverdediging van Yan stond gepland vorig jaar maart tegen Aljamain Sterling. Naarmate de partij vorderde nam Yan de overhand, maar maakte een grote fout door Sterling met een illegale knietechniek te raken. Sterling kon (of wilde) niet verder en kreeg hierdoor de winst via diskwalificatie in zijn schoot geworpen. Yan was furieus en eiste een rematch. Doordat Sterling onder het mes moest werd Yan gematcht tegen Cory Sandhagen voor de interim titel. Yan won het competitieve gevecht via unanimous decision en verzekerde zich van een rematch tegen Sterling. Die rematch kwam er uiteindelijk in april dit jaar. Yan was favoriet, maar kon die rol niet waarmaken. In een zeer gelijkwaardige partij ging de winst via split decision naar Sterling. Hierdoor is Yan officieel 0-2 tegen Sterling en lijkt een nieuwe partij er voorlopig niet in te zitten. Yan zal zijn plek in de top van de divisie moeten verdedigen tegen Sean O’Malley.

Hype of Real Deal?

Voor Sean O'Malley gaat het de derde keer worden dat hij tegen een atleet uit de rankings gaat vechten. En het gaat voor de Amerikaan de grootste test uit zijn carrière worden. O'Malley werd in 2017 gecontracteerd door de UFC na een knock-out overwinning tijdens de Dana White's Contender Series waar zijn legendarische uitspraak 'Welcome to the Suga Show' voor altijd in iedere vechtsport liefhebbers geheugen gegrift stond. O'Malley is mateloos populair bij de fans en brengt veel views richting de UFC. O'Malley won zijn eerste vier partijen in de UFC, maar struikelde vervolgens over Marlon Vera. Dit was op dat moment zijn enige gerankte tegenstander in de UFC. O'Malley vocht zich terug richting de top 15 met overwinningen op voormalig toptalent Thomas Almeida en Kris Moutinho.

Sean O'Malley geniet van zijn rookwaar (Photo Credits: O'Malley IG) Foto: Other Agency

Vervolgens werd hij gematcht tegen Raulian Paiva. Paiva stond in de rankings, maar zou tijdens de partij tegen O'Malley daar niet meer instaan. O'Malley versloeg Paiva via TKO en mocht zodoende hopen op een gevecht tegen een gevestigde naam in juli van dit jaar. Die tegenstander werd Pedro Munhoz. O’Malley vocht twijfelachtig en scoorde niet veel punten. Dit gold ook voor tegenstander Munhoz echter scoorde hij punten met lage trappen. O’Malley zou halverwege de tweede ronde per ongeluk een vinger in het oog van Munhoz steken. De Braziliaan kon niet meer verder waardoor het gevecht in een no-contest eindige. De UFC lijkt echter heel erg te geloven in de Amerikaan en geeft hem nu een gigantische stap omhoog in competitie tegen voormalig kampioen Petr Yan. Als O’Malley wint is hij zo goed als zeker van een titelgevecht in 2023.

Onopvallend en bescheiden

Beneil Dariush vecht al sinds 2014 in de UFC. De Amerikaan van Assyrische afkomst is in principe een van de meest onopvallende vechters in de lichtgewicht divisie. Dit komt omdat Dariush vooral bekend staat als harde werker en eigenlijk nooit veel praat in de media en zeer bescheiden overkomt. Dariush was in zijn begintijd in de UFC niet een hoogvlieger, maar wist wel partijen te winnen tegen onder meer Jim Miller, Michael Johnson en Carlos Diego Ferreira. Het sterke worstelen van Dariush heeft al veel tegenstanders tot wanhoop gedreven. Het had in 2018 echter niet veel gescheeld en Dariush was niet meer actief geweest in de UFC. Dariush won drie partijen op rij niet en verloor in de laatste van die drie partijen tot overmaat van ramp ook nog binnen een minuut via KO tegen UFC-debutant Alexander Hernandez. Echter zou dit zijn voorlopig laatste verlies zijn.

De immer bescheiden Beneil Dariush is een van de 'dark horses' in de divisie Foto: Getty Images

Dariush redde zijn UFC carrière door Thiago Moises drie ronden lang met zijn rug op het canvas te houden en zodoende een lelijke maar broodnodige overwinning te pakken. Het was echter het startschot voor Dariush van een ongekende run in de divisie. Met finishes tegen Drew Dober, Drakkar Klose en Scott Holtzman won hij driemaal de Performance of the Night bonus. Het bracht Dariush in de top-15 van de divisie. Dariush wist in een Fight of the Night performance ook een rematch te winnen tegen Carlos Diego Ferreira. Hierdoor kreeg hij in zijn meest recente partij de kans om het op te nemen tegen de hoog gerankte Tony Ferguson. Dariush ging terug naar zijn bekende worsteltechnieken en domineerde de Amerikaan voor drie ronden en pakte zodoende een unanimous decision overwinning. Een nieuwe overwinning tegen Mateusz Gamrot kan Dariush nog korter bij een toekomstige titelpartij brengen.

Europese superster

Gamrot is een Poolse vechter en was een twee-divisie kampioen bij het sterke KSW. Gamrot was dé topvechter van de organisatie en een zeer grote meneer in Polen. Gamrot kwam in 2020 over naar de UFC met een ongeslagen record en heel veel hype. Gamrot werd in zijn debuut gematcht tegen de sterke Guram Kutateladze. Gamrot en Kutateladze maakten er een prachtige partij van die door de UFC werd beloond met de Fight of the Night bonus. Gamrot moest via een controversiële split decision wel het eerste verlies van zijn carrière slikken. Het jaar 2021 zou een glorieus jaar worden voor de Pool.

De Poolse superster Mateusz Gamrot Foto: Getty Images

Eerst wist hij Scott Holtzman die bekend staat om een betonnen hoofd via knockout in de tweede ronde te stoppen. Vervolgens werd via Kimura submission vroeg in de eerste ronde gewonnen van MMA veteraan Jeremy Stephens. En tijdens zijn meest recente partij in december vorig jaar werd Carlos Diego Ferreira gestopt. Door deze prestatie leek de UFC eindelijk het potentieel te zien wat ze in handen hadden met de Pool. In juni van dit jaar kreeg Gamrot zijn eerste main event partij aangeboden tegen Arman Tsarukyan. In een zeer gelijkwaardige partij was Gamrot via split decision de gelukkigste van de twee vechters. Nu kan Gamrot een stap naar de top van de divisie zetten als hij weet te winnen van Beneil Dariush.

Puntenvechtster

Katlyn Chookagian is misschien qua vechtstijl en resultaten de grootste nachtmerrie van de UFC. Chookagian is zeer degelijk en staat al jaren in de top van de vlieggewicht divisie. De Amerikaanse van Armeense origine is zeer moeilijk te verslaan en wint haar partijen over het algemeen niet extreem overtuigend maar wel net voldoende om de juryleden aan haar kant te krijgen. De meeste nieuwe talenten bijten zich stuk op de stijl van ‘Blonde Fighter’. Chookagian kwam in 2016 de UFC binnen destijds nog in het bantamgewicht. Toen de UFC het vlieggewicht toevoegde ging Chookagian in die divisie vechten. Alleen Jessica Eye (split decision), Jessica Andrade (TKO) en kampioene Valentina Shevchenko (TKO) waren te sterk voor Chookagian.

Katlyn Chookagian moet toppositie in de divisie verdedigen Foto: Getty Images

De andere negen partijen in de divisie wist ze winnend af te sluiten. Chookagian won sinds haar verlies tegen Andrade viermaal. Alle vier de gevechten werden gewonnen via decision. De gevechten tegen Amanda Ribas en Viviane Araújo waren zeer close en handen ook de andere kant kunnen opvallen. Chookagian moet het hebben van haar kickboksen en weet daar ook haar winst mee over de streep te trekken. Met 11 decision overwinningen in 11 partijen is ze recordhoudster met het hoogste percentage decision overwinningen (100%) in de UFC.

Een van de aanstormende namen

Fiorot is een van de opkomende vechtsters in de vlieggewicht divisie. Fiorot startte pas in 2018 op haar 28ste haar MMA carrière. Fiorot was daarvoor actief in het karate. Na het winnen van de EFC titel in Zuid-Afrika en de UAE Warriors titel in de Verenigde Arabische Emiraten tekende Fiorot in 2021 een contract bij de UFC. Fiorot liet geen spaan heel van opponente Victoria Leonardo tijdens haar debuut en won via TKO in de tweede ronde.

Manon Fiorot krijgt de kans om de #1 contender in de divisie te verslaan Foto: Getty Images

Een half jaar later wist Fiorot ook te winnen van de ongeslagen Tabatha Ricci via TKO. Uiteindelijk won de Française ook haar gevecht tegen de vaardige BJJ-vechtster Mayra Bueno Silva. Dit gevecht werd beslist via unanimous decision. Fiorot kreeg van de UFC een nieuwe test begin dit jaar tegen voormalig titeluitdaagster Jennifer Maia. Fiorot slaagde voor die test via unanimous decision en krijgt nu een gigantische kans om in haar vijfde UFC gevecht het op te nemen tegen topcontender Katlyn Chookagian. Een overwinning op Chookagian staat zo goed als zeker garant voor een titelgevecht in 2023.

Prelim pareltje

Er zijn teveel goede gevechten op dit evenement om een vechter uit te kiezen op de prelims. Wat te denken van de featured prelim tussen Belal Muhammad en Sean Brady. Een partij in het weltergewicht dat op ieder ander evenement op de main card had gestaan. Twee sterke grondvechters die bij een overwinning een flinke stap kunnen zetten in de weltergewicht divisie. Vlak daarvoor staat een treffen in het middengewicht op het programma tussen Makhmud Muradov en Caio Borralho. Muradov is de enige vechter die onder contract staat bij de legendarische bokser Floyd Mayweather Jr. Borralho is een aanstormend talent uit Brazilië die zijn eerste twee partijen in de UFC zonder problemen won.

Een trotse Belal Muhammad meldt zich in de top van de weltergewicht divisie Foto: Getty Images

Ook Volkan Oezdemir en Nikita Krylov krijgen hun gewenste match-up. Beide mannen wonnen in juli tijdens UFC London en zagen een partij tegen elkaar wel zitten. De UFC heeft gehoor gegeven aan het verzoek waardoor beide licht-zwaargewichten elkaar in Abu Dhabi treffen. De prelims worden geopend door Zubaira Tukhugov en Lucas Almeida. Tukhugov is een vechter uit het kamp van Khabib Nurmagomedov en staat dus samen met zijn teamgenoot Islam Makhachev op dit evenement. Hij treft Almeida die zoveel indruk maakte tijdens zijn debuut door Mike Trizano via TKO in de derde ronde te stoppen en de Fight of the Night bonus te pakken.

UFC London | Krylov maakt korte metten met Gustafsson

De complete UFC 280 card

Main Card

- Charles Oliveira vs. Islam Makhachev

- Aljamain Sterling vs. TJ Dillashaw

- Petr Yan vs. Sean O’Malley

- Beneil Dariush vs. Mateusz Gamrot

- Katlyn Chookagian vs. Manon Fiorot

Preliminary Card

- Belal Muhammad vs. Sean Brady

- Makhmud Muradov vs. Caio Borralho

- Volkan Oezdemir vs. Nikita Krylov

- Zubaira Tukhugov vs. Lucas Almeida

Early Preliminary Card

- Abubakar Nurmagomedov vs. Gadzhi Omargadzhiev

- Armen Petrosyan vs. AJ Dobson

- Muhammad Mokaev vs. Malcolm Gordon

- Karol Rosa vs. Lina Länsberg

Waar kijk je UFC 280?

De previewshow begint zaterdagavond 22 oktober om 19.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 20.00u is het tijd voor de main card op zowel Eurosport als discovery+.

UFC UFC Vegas 62 | Technisch sterke Grasso wint van Araújo tijdens het main event 16/10/2022 OM 03:05