Drievoudig GLORY Kickboxing titeluitdager Yousri Belgaroui is geleidelijk de overstap aan het maken van het kickboksen naar het MMA. De Tunesische-Nederlander vocht in het verleden tegen zowel Israel Adesanya als Alex Pereira in het kickboksen.

Ervaring tegen Pereira en Adesanya

Belgaroui vocht in GLORY Kickboxing driemaal tegen Pereira. De eerste partij wist hij via decision te winnen en daarmee ook het middengewicht toernooi. Belgaroui kwam in de andere twee partijen te kort (voor de titel) tegen de sterke Braziliaan. Tegen Adesanya werd in 2016 een split decision verloren.

Yousri Belgaroui in actie voor UAE Warriors (Photo Credits: UAE Warriors) Foto: Other Agency

Trainen in Amsterdam

Een maand geleden was Pereira in Amsterdam. De Braziliaanse superster trainde toen een aantal malen met Belgaroui. Dit beviel beide mannen zo goed dat de manager van Pereira de Tunesische-Nederlander heeft uitgenodigd voor een trainingskamp in de Verenigde Staten.

Teixeira & Reyes

Pereira traint samen met vaste trainingspartner en voormalig UFC licht-zwaargewicht kampioen Glover Teixeira bij Teixeira MMA & Fitness in Bethel, Connecticut. Ook tweevoudig UFC titeluitdager Dominick Reyes traint inmiddels bij Pereira en Teixeira. Voor Belgaroui dus ook een mooie uitdaging om met deze mannen te trainen.

Alex Pereira met naast hem in het midden Glover Teixeira Foto: Getty Images

Gevecht

Wanneer Belgaroui zelf terugkeert in de kooi is nog niet bekend. Belgaroui heeft een MMA record van 3-2 en vocht al die partij in 2021 en 2022 bij de UAE Warriors. Pereira vecht uiteraard op 12 november in New York voor de middengewicht titel tegen UFC kampioen Israel Adesanya. Die partij is live te zien op discovery+.

