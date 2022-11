De laatste keer

Het is voor Edgar de perfecte afsluiting van zijn carrière. Edgar komt uit New Jersey, maar traint eigenlijk al jaren in New York. Onder meer bij Renzo Gracie die zijn gym vlakbij de Madison Square Garden Arena heeft zitten. Alles valt wat dat betreft op zijn plaats voor Edgar.

Frankie Edgar vecht zijn laatste partij voor de UFC Foto: Getty Images

Reizen

Edgar vloog over de hele wereld voor zijn partijen. Herinneringen zijn er genoeg. Misschien niet zoals andere mensen die op vakantie gaan. Voor Edgar is het na zondag een mooie tijd om daar allemaal op terug te kijken. Tijdens zijn carrière ben je als vechter vaak te gefocust.

Nederland

Als Edgar moet kiezen naar een plek waar hij graag nog een keer naartoe terug wil is dat Japan. De Amerikaan is in Europa alleen nog in het Verenigd Koninkrijk geweest. Toevallig gaat hij volgende week naar Duitsland. Edgar zegt dat hij ook nog een keer naar Nederland wil komen.

Frankie Edgar Foto: Getty Images

Geen licentie

Het wordt voor Edgar zijn derde partij in New York. Hij vocht ook in 2005 zijn debuut in New York. Het was een partij zonder licentie waar hij onder meer ook kopstoten mocht gebruiken als wapen. Edgar won die partij via TKO in de eerste ronde.

Chris Gutierrez

Edgar kijkt ernaar uit om het op te nemen tegen Chris Gutierrez. Edgar weet dat zijn tegenstander een hele mooie streak heeft neergezet in de UFC en hij aanwezig is om het afscheidsfeestje van Edgar te verstoren. Voor Edgar is het zaak om zijn laatste partij winnend af te sluiten.

Chris Gutierrez krijgt unieke kans om het op te nemen tegen Frankie Edgar Foto: Getty Images

Worstelen

Voor Edgar waren zijn titels niet het belangrijkste in zijn carrière. De Amerikaan begon in de UFC eigenlijk als pure worstelaar en wist naarmate de jaren vorderde zich te ontwikkelen als een complete MMA-vechter. Dit was voor Edgar ook de reden om met de sport te starten.

Eigen gym

Edgar zal niet compleet van de radar verdwijnen. Hij wil een eigen gym gaan openen en sowieso zijn ervaringen overdragen aan de nieuwe generatie die eraan zit te komen. Wat dat betreft zullen we Edgar nog wel regelmatig zien alleen niet meer in de Octagon.

Frankie edgar Foto: Reuters

