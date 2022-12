Opmerkelijk

In de studio van Eurosport bespraken Nesim El Ahmadi, Marloes Coenen en Stefan Struve de opmerkelijke beslissing in het co-main event. Niemand had verwacht dat Pimblett na drie ronden de overwinning zou krijgen.

Wel werd Pimblett geprezen door Coenen omdat hij wederom verder keek dan alleen vechten en Jared Gordon wil helpen met zijn stichting.

Gordon zet zich in voor verslaafden. De Amerikaan nam zelf driemaal een overdosis en was twee minuten klinisch dood. De sport redde Gordon waardoor hij inmiddels al jaren clean is.

De reacties van collega vechters, analisten en journalisten waren niet mals op de decision van de juryleden om Pimblett als winnaar aan te wijzen. Prominenten als Aljamain Sterling, Dominick Cruz, Ariel Helwani en Brett Okamoto waren in shock over de winst van Pimblett.

Behalve vechters zijn er ook websites als Verdict MMA en MMA Decisions die scorekaarten en stats bijhouden.

De officiële scorekaarten van de partij

UFC-president Dana White weigerde na afloop zich echt uit te laten over het gevecht. Hij vond dat Gordon het aan zichzelf te danken had dat hij in de derde ronde niet voor de finish ging maar het veilig probeerde uit te vechten.

