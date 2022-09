De UFC maakte dit bekend via broadcastpartner ESPN.

Worstelgod

Voor Nickal wordt het zijn vierde professionele partij in het MMA. De Amerikaan vocht in juni van dit jaar zijn eerste partij. Na een KO overwinning in de eerste ronde werd Nickal uitgenodigd om mee te doen aan het zesde seizoen van de Dana White's Contender Series. Nickal vocht sterk tegen Zach Borrego en won via Rear Naked Choke submission binnen 62 seconden. Dana White was enthousiast, maar voorzichtig aangezien het pas Nickal's tweede MMA partij was.

DWCS | Topfavoriet Nickal maakt rol volledig waar

White stelde voor hem tijdens de laatste aflevering van de DWCS opnieuw een partij te geven. Dit gebeurde ook afgelopen dinsdag tegen CFFC-kampioen Donovan Beard. Nickal finishte ditmaal zijn tegenstander binnen een minuut en liet geen enkele twijfel meer bestaan over zijn UFC-contract. Nu debuteert hij tegen Jamie Pickett.

Alarmfase 1

Pickett is een man met een verhaal. De Amerikaan vocht tijdens de allereerste aflevering van de Dana White’s Contender Series (DWCS) in 2017. Pickett kwam destijds te kort tegen Charles Byrd. Pickett keerde terug in het regionale circuit van de Verenigde Staten om in 2019 wederom zijn opwachting te maken tijdens de DWCS. Ook ditmaal kwam de Amerikaan te kort en werd verloren van Punahele Soriano. Pickett deed precies hetzelfde als de eerste keer. Een aantal partijen winnen en maakte ditmaal voor de derde keer zijn opwachting tijdens de DWCS in 2020.

UFC 279 | Tiuliulin stopt Pickett in de tweede ronde via TKO

En ook in de Verenigde Staten schijnt driemaal scheepsrecht te zijn. Pickett won van Jhonoven Pati via TKO in de tweede ronde en kreeg zijn UFC contract. In de UFC heeft Pickett eveneens wisselvallig gepresteerd. Pickett begon met twee verliespartijen, maar wist vervolgens te winnen van Laureano Staropoli en Joseph Holmes wat hem een nieuwe verbintenis met de UFC opleverde. Pickett leek op de goede weg, maar verloor in zijn meest recente partijen van zowel Kyle Daukaus als Denis Tiuliulin. Pickett moet winnen om actief te blijven in de UFC.

UFC 282

