Teixeira is pissig over hoe alles is gelopen. Hij hoopt dat hij tegen de winnaar van Jan Blachowicz en Magomed Ankalaev volgend jaar kan vechten. Echter is er niks afgesproken op dit moment met de UFC.

De eerste staredown tussen Glover Teixeira en Jiri Prochazka in Singapore Foto: Getty Images

Proces

De UFC gaf Teixeira de kans om het op 10 december op te nemen tegen Magomed Ankalaev. Teixeira vroeg voor meer tijd en het gevecht te verplaatsen naar UFC 283 in januari in Rio de Janeiro. Dit omdat Ankalaev een compleet andere tegenstander is en hij meer tijd wilde om zich op de Dagestani voor te bereiden. De UFC zag dit niet zitten en plande vervolgens Blachowicz tegen Ankalaev in voor de vacante titel.

Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev Foto: Getty Images

Titelgevecht

Teixeira wilde wel de rematch tegen Blachowicz op 10 december vechten. Daar had de UFC echter geen oren naar. De organisatie wilde niet die partij nogmaals zien en wilde wel sowieso een titelgevecht op de UFC 282 PPV hebben.

Tegen de winnaar

Teixeira zal wel aanwezig zijn tijdens UFC 282. Het maakt hem niet uit wie er wint. Hij verwacht dat Ankalaev uiteindelijk zal winnen. Zijn counterstoten zijn effectief hij is ook een betere worstelaar en hij is ook een stuk jonger dan Blachowicz. Teixeira zegt dat hij fit zal moeten blijven en klaar zal moeten zijn als hij de kans krijgt om tegen de winnaar te vechten.

Alex Pereira

Teixeira is nog altijd erg trots op zijn teamgenoot Alex Pereira die vorige maand de middengewicht titel won tegen Israel Adesanya. Volgens Teixeira was het een moeilijk gevecht. Pereira stond achter en Teixeira liet hem ook weten dat hij in de vijfde ronde Adesanya eruit moest slaan. Pereira deed dat en is dus nu de kampioen.

Yousri Belgaroui

Yousri Belgaroui ging naar de Verenigde Staten om Glover Teixeira te helpen met zijn voorbereiding. Nadat het gevecht van Teixeira kwam te vervallen vroeg Teixeira of hij wilde blijven of eerder naar huis ging. Belgaroui wilde blijven waardoor hij nog steeds meetraint met Teixeira en Pereira. Belgaroui is een goede vechter zegt Teixeira. Hij kan erg ver komen.

Yousri Belgaroui in actie voor UAE Warriors (Photo Credits: UAE Warriors) Foto: Other Agency

WK voetbal

Ondanks dat het voetbal de Brazilianen in het bloed zit is Teixeira geen fan van voetbal. Hij houdt in principe van elke sport, maar kijken naar voetbal is niet echt zijn ding. Echter kijkt bijna iedereen naar voetbal in Brazilië en verwacht hij dat hij rond de kwartfinales er wel in te zullen mee worden gesleurd.

