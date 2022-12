Meerdere bronnen weten te melden aan Eurosport dat het gevecht is geaccepteerd en getekend door beide kanten.

Ex-kampioen

Cody Garbrandt kwam als toptalent van de Team Alpha Male stal van Urijah Faber in 2015 de UFC binnen. Garbrandt viel meteen op met zijn attractieve en agressieve stijl. Met vijf overwinningen binnen twee jaar tijd tegen onder meer Takeya Mizugaki en Thomas Almeida vocht Garbrandt zich naar de top van de divisie en mocht hij vechten voor de titel tegen de grootste vijand van Team Alpha Male, Dominick Cruz. Garbrandt vocht heel sterk en won de partij van Dominick Cruz en zodoende dus de UFC bantamgewicht titel. Lang zou Garbrandt niet van de titel kunnen genieten. Voormalig vriend en trainingspartner, maar inmiddels vijand TJ Dillashaw versloeg Garbrandt via TKO in de tweede ronde en pakte de titel.

Cody Garbrandt Foto: Eurosport

De rematch ging zelfs nog sneller verloren. Dillashaw won via KO in de eerste ronde. Het was het begin van de 'downfall' van Garbrandt in de divisie. De Amerikaan won alleen nog van Raphael Assuncao, maar verloor van Rob Font en Pedro Munhoz. Dit deed Garbrandt besluiten zijn geluk te beproeven in de vlieggewicht divisie. In december vorig jaar verloor Garbrandt van Kai Kara-France via KO in de eerste ronde. Garbrandt zou dit jaar zijn comeback maken in het bantamgewicht, maar zag een partij tegen Rani Yahya gecanceld worden. Inmiddels traint Garbrandt bij Xtreme Couture en keert hij in maart 2023 alsnog terug.

Taaie klant

Arce vecht sinds 2018 in de UFC en is onder meer trainingspartner van Shane Burgos en Lyman Good. Arce begon zijn UFC-carrière in de vedergewicht divisie. Ondanks overwinningen tegen Dan Ige en Julian Erosa besloot Arce naar het bantamgewicht terug te keren. Dit omdat naar eigen zeggen de tegenstanders in het vedergewicht fysiek te sterk waren. Tijdens zijn debuut in het bantamgewicht voor de UFC stopte hij Andre Ewell.

Julio Arce is euforisch na zijn sterke partij tegen UFC debutant Daniel Santos Foto: Getty Images

Hierdoor kreeg hij vorig jaar de kans de rankings in te komen. Echter werd verloren van Song Yadong. Arce werd vervolgens gekoppeld aan UFC-debutant Daniel Santos. Arce liet weer zien waarom zijn stand-up altijd wordt geroemd. Arce won via unanimous decision. Helaas moest hij recent wederom zijn meerdere erkennen in de talentvolle Montel Jacksoon. De UFC lijkt echter te geloven in de man met Colombiaanse roots en geeft hem in Cody Garbrandt de grootste test van zijn carrière.

