Eindelijk weer een PPV in Engeland

Het is voor het eerst sinds oktober 2016 dat de UFC een PPV-evenement in Engeland gaat organiseren. Destijds was het Michael Bisping die een rematch vocht en zijn titel verdedigde in het middengewicht tegen Dan Henderson.

Ad

Michael Bisping verdedigde met succes in Manchester zijn titel tijdens het laatste PPV-evenement van de UFC in Engeland. Foto: Getty Images

UFC UFC 282 | Onverwacht titelgevecht tussen Blachowicz en Ankalaev in Las Vegas 17 UUR GELEDEN

Bisping won die partij via unanimous decision. De laatste keer dat de UFC met een genummerd evenement in Londen was dateert uit oktober 2010. Ook toen was Bisping de man in het main event. Hij won die avond van de Japanse superster Yoshihiro Akiyama.

Succesvolle Fight Nights

Uiteraard is de UFC wel al vaker terug in Londen geweest voor Fight Night evenementen. Dit jaar nog hield de UFC in maart en juli evenement in de O2 Arena.

Deze waren zo succesvol en met een huidige kampioen in het weltergewicht was het voor de UFC een perfect moment om een PPV-evenement in Londen te organiseren.

Engelse atleten

De UFC heeft met weltergewicht kampioen Leon Edwards zoals eerder aangegeven de perfecte man voor het main event. Maar er zijn veel meer Engelse vechters die graag op dit evenement hun kunsten zullen willen vertonen.

UFC 278 | De nieuwe kampioen heet Leon Edwards

Zo zullen Paddy Pimblett, Molly McCann, Jai Herbert, Jake Hadley, Darren Till, Arnold Allen, Marc Diakiese, Muhammad Mokaev en Nathaniel Wood allemaal op dit evenement willen vechten.

Tickets voor UFC 286

Op dit moment zijn nog geen gevechten bekend. Zodra er meer bekend is lees je dat uiteraard hier. De tickets zijn te koop vanaf 27 januari om 11 uur ’s ochtends Nederlandse tijd via AXS of Ticketmaster.

Paddy Pimblett & Molly McCann Foto: Getty Images

Als je ingeschreven bent bij voor eerdere toegang kun je op 26 januari al kaartjes halen. UFC Fight Club leden kunnen al op 25 januari terecht voor kaartjes.

UFC UFC 282 | “Ik heb altijd tegen de beste tegenstanders gevochten” – Darren Till 21 UUR GELEDEN