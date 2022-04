De locatie van het evenement is nog niet 100% bevestigd. Echter lijkt de UFC op 3 september voor het eerst in de geschiedenis van de organisatie een evenement te gaan organiseren in de Franse hoofdstad Parijs. Ariel Helwani maakte eerder melding van de partij tussen Gane en Tuivasa. Wij kunnen inmiddels bevestigen dat de contracten naar de vechters zijn verstuurd.

UFC tekende Gane na een jaar pro-MMA

Na een carrière in het Muay Thai maakte de getalenteerde Ciryl Gane in 2018 de overstap naar het MMA. Gane pakte in zijn eerste professionele partij al de TKO titel in Canada. Gane wist deze tweemaal te verdedigen tegen onder meer het op dat moment grootste Canadese zwaargewicht talent Adam Dyczka. De UFC twijfelde niet en hengelde Gane een jaar na zijn professionele debuut al binnen. Gane baarde opzien door binnen vijf maanden drie overwinningen in de UFC te pakken en zich daarmee in no time in de top 15 van de zwaargewicht divisie te melden.

Ciryl Gane is een van de grootste talenten in de zwaargewicht divisie Foto: Getty Images

Gane versloeg vervolgens ook voormalig kampioen Junior Dos Santos waarna hij werd gematcht tegen Jairzinho Rozenstruik. Gane vocht een zeer slimme partij en versloeg de Surinamer via unanimous decision. Dit kunststukje flikte de Fransman opnieuw tegen Alexander Volkov. Hierdoor mocht hij in augustus 2021 voor de interim titel vechten tegen Derrick Lewis. Gane sloopte Lewis voor eigen publiek en won via TKO in de derde ronde. Hierdoor stond begin dit jaar het titelgevecht tegen voormalig teamgenoot en kampioen Francis Ngannou op het programma. Gane begon sterk, maar werd verrast door het worstelen van Ngannou. Gane verloor voor het eerst in zijn carrière en zal zich willen revancheren.

Tuivasa 2.0

Echter is Tai Tuivasa bezig aan een ongekende opmars in de divisie. De Australiër maakte in 2017 zijn debuut voor de UFC als ongeslagen vechter. Tuivasa staat bekend dat hij dynamiet in zijn vuisten heeft en liet dat zien in zijn partijen tegen zowel Rashad Coulter als Cyril Asker. Uiteindelijk was het Andrei Arlovski die het drie ronden met de Australiër wist uit te houden. Echter bleef Tuivasa via unanimous decision ongeslagen. In december 2018 vocht Tuivasa zijn eerste main event voor de UFC tegen voormalig kampioen Junior Dos Santos. Tuivasa verloor voor het eerst in zijn carrière. Dos Santos was via TKO in de tweede ronde te sterk.

Tai Tuivasa geniet van een Shoey Foto: Getty Images

Nadat vervolgens ook werd verloren van Blagoy Ivanov en Serghei Spivac wist Tuivasa dat zijn UFC carrière aan een zijden draadje hing. Tuivasa versloeg eind 2020 de Nederlander Stefan Struve via KO in de eerste ronde. Dit bleek de ommekeer voor Tuivasa in zijn carrière. Tuivasa won vervolgens van Harry Hunsucker, Greg Hardy Jr. en Augusto Sakai en was helemaal terug. Alle tegenstanders werden gefinisht via KO. Tuivasa kreeg begin dit jaar een ultieme kans om de top 5 van de divisie binnen te komen toen hij het moest opnemen tegen Derrick Lewis. Tuivasa had het moeilijk in de eerste ronde, maar wist Lewis in de tweede ronde zwaar knockout te slaan. Hierdoor wist Tuivasa zich in de top van de divisie te nestelen.

