Het evenement vindt plaats in het UFC APEX te Las Vegas. MMA journalst Ariel Helwani maakte het nieuws bekend.

Blachowicz voor het eerst terug sinds titelverlies

Voormalig kampioen Blachowicz maakt voor het eerst zijn terugkeer sinds zijn titelverlies in oktober vorig jaar tegen Glover Teixeira. De sympathieke Pool had een ongelooflijk moeilijke eerste drie jaar in de UFC met slechts twee overwinningen in zes partijen. Echter liet Blachowicz zien dat hij beschikte over een kampioensmentaliteit. Met acht overwinningen in zijn daarop negen partij dwong de Pool een titelgevecht af. In september 2020 won hij de vacante titel door Dominick Reyes te finishen via TKO. Blachowicz verdedigde vervolgens met succes zijn titel tegen de op dat moment ongeslagen middengewicht kampioen Israel Adesanya. Uiteindelijk ging het eind vorig jaar dus mis voor Blachowicz.

Rakic wint zakelijk

Tegenstander Rakic vecht sinds 2017 voor de UFC. De Servische Oostenrijker begon zijn UFC carrière sterk met vier overwinningen in evenveel partijen. Rakic versloeg zoiwel Devin Clark als Jimi Manuwa via KO en kreeg vervolgens te maken met voormalig titeluitdager Volkan Oezdemir. Rakic verloor via een controversiële split decision.

Rakic zou vervolgens wat zakelijker vechten in zijn partijen tegen Anthony Smith en Thiago Santos. Echter wist hij beide partijen te winnen en zich te mengen in het titelplaatje van de UFC. Mocht hij winnen van Blachowicz dan is de kans groot dat Rakic voor de titel mag vechten eind dit jaar.

UFC op 14 mei

- Jan Blachowicz vs. Aleksandar Rakic

- Katlyn Chookagian vs. Amanda Ribas

- Viviane Araújo vs. Andrea Lee

- Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

- Virna Jandiroba vs. Angela Hill

- Louis Smolka vs. Davey Grant

- Nick Maximov vs. Andre Petroski

- Daniel Pineda vs. Jamall Emmers

- Frank Camacho vs. Manuel Torres

