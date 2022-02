UFC Columbus

Het evenement op 26 maart wordt gehouden in de Nationwide Arena te Columbus en is het eerste Fight Night evenement in de Verenigde Staten sinds de coronapandemie dat voor een volle zaal gevochten zal worden. ESPN maakte de verandering in het schema bekend. Wij kunnen de nieuwe boeking bevestigen.

Gutierrez is een van de weinige atleten met een TKO via legkicks op zijn naam

Chris Gutierrez begon in 2013 zijn professionele carrière. De man die dezelfde bijnaam draagt als de Nederlandse MMA legende Bas Rutten, namelijk El Guapo, vocht zich een weg in het regionale MMA circuit van de Verenigde Staten. Gutierrez vocht enkele losse partijen voor Bellator MMA, LFA en WSOF. Hij wist onder meer te winnen van Jimmy Flick, Ray Rodriguez en de zeer hoog aangeschreven Timur Valiev.

Met een 12-3-1 record werd Gutierrez in 2018 gecontracteerd door de UFC. Gutierrez verloor zijn debuut van de sterke Raoni Barcelos. Echter wist Gutierrez sindsdien te imponeren in de Octagon. De Amerikaan won vijf van zijn zes laatste partijen. Een partij eindigde in een draw omdat Gutierrez zich een 10-8 ronde liet afsnoepen tegen Durden. Gutierrez is vooral sterk met lowkicks wat hij al meerdere malen heeft laten zien in de UFC. Hij wist zelfs Vince Morales hiermee tot stoppen te dwingen. Nu treft hij de Mongoolse topper Danaa Batgerel.

Danaa Batgerel "stormt" door de bantamgewicht divisie heen met drie KO overwinningen in de 1e ronde

Danaa Batgerel kwam als een volslagen onbekende in 2019 de UFC binnen. De UFC contracteerde de Mongoliër die in het Aziatische circuit een 7-1 record bij elkaar had gevochten en ook een overwinning op zijn record had staan tegen Kai Kara-France. "Storm" debuteerde in de UFC tegen Alatengheili. Het was een zeer attractieve partij waarin Alatengheili via unanimous decision aan de goede kant van de medaille zou staan.

Echter kregen wel beide vechters de Fight of the Night bonus. Vanaf dat moment is Batgerel echter aan een ongekende destructie tour bezig in de bantamgewicht divisie. De Mongoliër won drie gevechten achter elkaar. Alle gevechten werden via KO in de eerste ronde gefinisht. Tijdens zijn meest recente gevecht in oktober vorig jaar kreeg hij voor zijn overwinning op Brandon Davis de Performance of the Night bonus.

UFC Columbus

Main Card

Curtis Blaydes vs. Chris Daukaus

Joanne Wood vs. Alexa Grasso

Askar Askarov vs. Kai Kara-France

Matt Brown vs. Bryan Barberena

Ilir Latifi vs. Alexey Oleynik

Nate Landwehr vs. Lerone Murphy

Preliminary Card

Michelle Waterson vs. Amanda Ribas

Neil Magny vs. Max Griffin

Marc Diakiese vs. Viacheslav Borshchev

Tucker Lutz vs. Seung Woo Choi

Sara McMann vs. Karol Rosa

Chris Gutierrez vs. Danaa Batgerel

Matheus Nicolau vs. David Dvorak

Aliaskhab Khizriev vs. Abusupiyan Magomedov

Luis Saldana vs. Bruno Souza

