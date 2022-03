Het is onbekend waarom Murphy niet zal vechten. UFC Columbus vindt plaats in de Nationwide Arena en is het eerste Amerikaanse Fight Night evenement in een uitverkochte zaal sinds de coronapandemie. Het management van Onama maakte de partij bekend.

Ad

Voor Onama gaat het zijn derde UFC partij worden. De Oegandees werd in 2021 op 'short notice' door de UFC gecontracteerd. Tijdens zijn debuut verloor hij weliswaar zijn ongeslagen status tegen Mason Jones, maar gaf hij wel in een zeer gelijkwaardige partij zijn visitekaartje af. Vorige maand pakte Onama zijn eerste overwinning in de UFC. Via KO in de eerste ronde werd Gabriel Benitez verslagen. Daarmee pakte Onama niet alleen de 'performance of the night' bonus, maar werd hij eveneens de eerste vechter uit Oeganda die in de UFC een overwinning wist te behalen.

UFC UFC Vegas 50 | McKinney 14 dagen na overwinning alweer terug in de Octagon 4 UUR GELEDEN

Onama & Landwehr pakte beiden bonussen

Tegenstander Landwehr had een moeilijke start in de UFC. De voormalig M-1 Global kampioen verloor twee van zijn eerste drie partijen voor de UFC en werd tijdens die verliespartijen tweemaal gefinisht via KO in de eerste ronde. Landwehr wist dat hij vervolgens in oktober vorig jaar moest winnen om zich in de UFC te handhaven. Landwehr was de grootste underdog bij de bookmakers in de partij tegen de Slowaak Ludovít Klein. Landwehr verbaasde vriend en vijand door de Slowaak door middel van een Anaconda Choke submission in de derde ronde te finishen. Het leverde Landwehr een verbeterd contract op en de 'performance of the night' bonus.

Nieuwe tegenstander voor Nate Landwehr tijdens UFC Columbus Foto: Getty Images

UFC Columbus

Curtis Blaydes vs. Chris Daukaus

Joanne Wood vs. Alexa Grasso

Askar Askarov vs. Kai Kara-France

Matt Brown vs. Bryan Barberena

Ilir Latifi vs. Alexey Oleynik

Nate Landwehr vs. David Onama

Neil Magny vs. Max Griffin

Jennifer Maia vs. Manon Fiorot

Marc Diakiese vs. Viacheslav Borshchev

Tucker Lutz vs. Seung Woo Choi

Sara McMann vs. Karol Rosa

Chris Gutierrez vs. Danaa Batgerel

Matheus Nicolau vs. David Dvorak

Aliaskhab Khizriev vs. Abus Magomedov

Luis Saldana vs. Bruno Souza

UFC UFC 272 | Officiële wegingen: Alle 26 atleten op gewicht 8 UUR GELEDEN