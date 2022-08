Invicta FC kampioene

Frey werd als Invicta FC atoomgewicht kampioene in 2020 binnengehaald door de UFC. Omdat de UFC geen atoomgewicht divisie heeft moest Frey naar de strogewicht divisie. Frey had moeite met de overstap van divisie en verloor haar eerste twee UFC partjen. Echter wist ze vervolgens wel te winnen van Gloria de Paula en Ashley Yoder en vocht ze eerder dit jaar tegen Vanessa Demopoulos.

Jinh Yu Frey wordt ingetaped voor de partij Foto: Getty Images

Frey leek voldoende gedaan te hebben, maar verloor via een controversiële split decision. Hierdoor zal ze moeten winnen van Polyana Viana om zichzelf te verzekeren van een langer UFC verblijf.

Polyana Viana maakte in 2018 haar UFC debuut. De Braziliaanse werd gezien als een van de grootste Braziliaanse talenten. Viana won voordat ze de UFC binnen kwam de prestigieuze Jungle Fight titel in Brazilië. Ze versloeg Amanda Ribas via KO in de eerste ronde. Tijdens haar UFC debuut imponeerde ze ook met een overwinning in de eerste ronde tegen Maia Kahaunaele. Viana werd vervolgens wereldnieuws nadat ze een straatrover wist te overmeesteren en hem behoorlijk wist toe te takelen.

Polyana Viana vlak voor aanvang van haar meest recente partij Foto: Getty Images

Echter werd dit terecht gezien als zelfverdediging. De prestaties van Viana gingen in de UFC behoorlijk achteruit. Viana verloor drie partijen op een rij en moest in augustus 2020 winnen van Emily Whitmire om in de UFC te blijven. Viana slaagde daarin via Armbar submission. Vervolgens flikte ze tegen Mallory Martin hetzelfde kunstje en kreeg ze van de UFC de performance of the night bonus. Viana kwam in mei van dit jaar echter te kort tegen Tabatha Ricci en heeft net als Frey een overwinning nodig.

