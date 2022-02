De locatie van het evenement is nog niet bekend. ESPN Deportes meldde het gevecht. Wij kunnen bevestigen dat de partij inderdaad geboekt staat.

Camacho zal moeten winnen om actief te blijven in de UFC

Voor Frank Camacho zal dit een do or die partij worden in de UFC. De vechter uit de Noordelijke Marianen tekende in 2017 bij de UFC. Met slechts twee overwinningen in zeven partijen lijkt Camacho op het hakblok te liggen bij de UFC. Daarbij komt ook nog eens dat hij tijdens zijn meest recente partij zijn streefgewicht overschreed. Camacho's meest recente overwinning dateert uit 2019.

Toen wist hij de Duitser Nick Hein te verslaan via TKO. Camacho is echter wel een publiekslieveling aangezien hij altijd in zeer spectaculaire partijen vecht. Helaas staat hij wel vaker aan de verkeerde kant van de score. Nu treft hij UFC debutant Manuel Torres.

Manuel Torres maakt UFC debuut op 14 mei Foto: Getty Images

Torres is een Mexicaanse MMA vechter die zijn carrière begon in 2014. Torres vocht veel in het Mexicaanse MMA circuit waar hij in vijf jaar tijd een record opbouwde van 9-2. Na vervolgens twee snelle overwinningen te pakken in 2020 en 2021 kreeg Torres een uitnodiging om mee te doen aan het vijfde seizoen van de Dana White's Contender Series.

Torres is de teamgenoot van Brandon Moreno bij Entram Gym

Tegenstander was de Amerikaan Kolton Englund. Torres won de partij via TKO vroeg in de eerste ronde en verdiende daarmee een UFC contract. Nu mag hij dus voor het eerst zijn kunsten gaan vertonen in de UFC. Torres is een van de trainingspartners van voormalig UFC flyweight kampioen Brandon Moreno.

UFC op 14 mei



Lauren Murphy vs. Miesha Tate

Viviane Araújo vs. Andrea Lee

Frank Camacho vs. Manuel Torres

