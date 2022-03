Nu staan beide mannen alsnog tegen elkaar en wel op 14 mei in het UFC APEX te Las Vegas. Meerdere bronnen bevestigen dit aan Eurosport.

Hadley is ongeslagen

Hadley is een groot talent die zowel bij de Zuid-Afrikaanse EFC organisatie als Cage Warriors de titel wist te winnen. Hadley kreeg vervolgens van de UFC de kans om vorig jaar tijdens de Dana White's Contender Series een contract af te dwingen bij de UFC. Hadley zou zijn gewicht niet halen, maar wist wel Mitch Raposo te finishen. UFC president Dana White ging tegen zijn eigen principes in omdat hij een grote toekomst voor Hadley zag en contracteerde de Engelsman. Nu neemt Hadley het in zijn debuut op tegen Allan Nascimento.

Nascimento traint met kampioen Charles Oliveira

Nascimento in Brazilië beter bekend onder de naam Allan Puro Osso is een groot talent. De bij Chute Boxe trainende Nascimento werd door de UFC gecontracteerd nadat Charles Oliveira de titel won en een goed woordje voor zijn teamgenoot deed. Nascimento verloor zijn debuut nipt van de Dagestani Tagir Ulanbekov via split decision. Echter had de decision net zo goed in het voordeel van de Braziliaan kunnen uitpakken. Het gevecht was extreem competitief. Nu krijgt Nascimento in Hadley iemand tegenover hem met nog meer hype achter zijn naam dan Ulanbekov destijds.

Nascimento in actie tijdens zijn UFC debuut tegen Ulanbekov Foto: Getty Images

UFC 14 mei

- Jan Blachowicz vs. Aleksandar Rakic

- Katlyn Chookagian vs. Amanda Ribas

- Viviane Araújo vs. Andrea Lee

- Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

- Virna Jandiroba vs. Angela Hill

- Louis Smolka vs. Davey Grant

- Nick Maximov vs. Andre Petroski

- Daniel Pineda vs. Jamall Emmers

- Frank Camacho vs. Manuel Torres

- Jake Hadley vs. Allan Nascimento

