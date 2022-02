Bronnen weten de partij aan Eurosport te melden. De locatie voor het evenement is nog niet bekend al lijkt het UFC APEX in Las Vegas de meest voor de hand liggende locatie.

Sergey Khandozhko is een Russische MMA vechter die door de UFC werd gecontracteerd in 2019. Khandozhko vocht onder meer voor de ACB organisatie waar hij een aantal sterke gevechten wist neer te zetten. Het debuut van de Rus in de UFC was goed. Hij versloeg de Zweed Rostem Akman via unanimous decision.

Ad

Vijf maanden later werd verloren van landgenoot Rustam Khabilov. Helaas voor Khandozhko zou hij vervolgens niet meer vechten voor de UFC. Visumproblemen voor de Rus zorgden ervoor dat zijn carrière anderhalf jaar stil kwam te liggen en pas in april weer zal verder gaan tegen Dwight Grant.

UFC UFC Vegas 47 | De UFC trapt februari af met Hermansson vs. Strickland 2 UUR GELEDEN

Zevende UFC partij voor Dwight Grant op 23 april Foto: Getty Images



Grant is een vechter uit het kamp van voormalig UFC licht-zwaargewicht en zwaargewicht kampioen Daniel Cormier. Hij kwam via de DWCS in 2018 de UFC binnen. Grant was destijds al midden dertig waardoor UFC president Dana White twijfelde. Echter ging hij toch over tot het geven van een contract. Grant vocht tot dusver zesmaal voor de UFC.



De Amerikaan won drie partijen tegen onder meer Alan Jouban, Carlo Pedersoli Jr en Stefan Sekulic. Opvallend is dat van deze zes partijen er vier eindigden in een split decision. Grant won er twee en verloor er twee. De Amerikaan heeft dynamiet in zijn handen en blijft voor iedere tegenstander iemand om rekening mee te houden.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC op 23 april

Jessica Andrade vs. Amanda Lemos

Sumudaerji vs. Manel Kape

Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

Clay Guida vs. Claudio Puelles

Tanner Boser vs. Rodrigo Nascimento



Tyson Pedro vs. Ike Villanueva

Sergey Khandozhko vs. Dwight Grant

Aoriqileng vs. Cameron Else

Preston Parsons vs. Louis Cosce

Dean Barry vs. Mike Jackson

UFC UFC | Holm & Vieira in Main Event op 21 mei 15 UUR GELEDEN