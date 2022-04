Het Zweedse Frontkick Online maakte melding van de partij.

Comeback

Ad

Krylov begon zijn UFC carrière in 2013 in het zwaargewicht. Echter maakte hij al snel de overstap naar het licht-zwaargewicht waar hij na een verlies een winstreak van vijf partijen wist op te bouwen. Krylov zou vervolgens een contenderpartij verliezen van Misha Cirkunov en verliet de UFC. Nadat hij vervolgens buiten de UFC viermaal op rij won en in Rusland de Fight Nights Global titel wist te pakken keerde hij in 2018 alweer terug in de UFC.

UFC UFC Vegas 53 | Plek in de top van het bantamgewicht op het spel voor Font & Vera (Preview) 14 UUR GELEDEN

Nikita Krylov verloor zijn laatste twee partijen en zal moeten winnen om in de rankings te blijven Foto: Getty Images

Krylov vocht een stuk zakelijker dan in zijn eerste UFC run echter leverde hem dit tot dusver niet veel succes op. Krylov won van Ovince St. Preux en Johnny Walker, maar werd in zijn laatste twee partijen verslagen door zowel Magomed Ankalaev als Paul Craig. Hierdoor zal Krylov van Gustafsson moeten winnen om zijn plaats in de rankings te verdedigen.

Drievoudig titeluitdager

Gustafsson kwam als ongeslagen vechter in 2009 de UFC binnen. Na een goed debuut verloor hij van Phil Davis. Vanaf dat moment begon Gustafsson aan een opmars in de divisie en versloeg hij zes tegenstanders op rij waaronder Thiago Silva en voormalig kampioen Mauricio ‘Shogun’ Rua. Hierdoor mocht Gustafsson voor de titel vechten tegen Jon Jones. Gustafsson gaf Jones de moeilijkste partij van zijn carrière echter won Jones via een controversiële unanimous decision. Gustafsson verloor vervolgens voor eigen publiek via KO van Anthony Johnson.

Alexander Gustafsson gaat op zoek naar zijn eerste overwinning sinds 2017 Foto: Getty Images

Ondanks dat verlies kreeg Gustafsson een herkansing voor de titel tegen kampioen Daniel Cormier. In wederom een close gevecht was het Cormier die won via split decision. Gustafsson zou vervolgens weten te winnen van Jan Blachowicz en zette een clinic neer tegen huidig kampioen Glover Teixeira. Het leverde hem een derde kans op om voor de titel te vechten in een rematch tegen Jon Jones. Ditmaal was Jones via KO te sterk. Na vervolgens ook te verliezen tegen Anthony Smith kondigde ‘Gus’ zijn afscheid aan. Echter keerde hij vorig jaar onverwacht terug in het zwaargewicht tegen Fabricio Werdum. Gustafsson verloor en maakt nu zijn opwachting in de divisie waar hij zoveel succes kende tegen Nikita Krylov.

UFC op 23 juli

- Nikita Krylov vs. Alexander Gustafsson

- Muhammad Mokaev vs. Charles Johnson

UFC Column Stefan Struve: Geef Jessica Andrade het respect dat ze verdient GISTEREN OM 18:07