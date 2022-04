Het management van Kakhramonov meldde de partij.

Groot talent

Voor Ronnie Lawrence gaat het zijn derde partij voor de UFC worden. De Amerikaan werd na zijn overwinning tijdens de Dana White's Contender Series in 2020 gecontracteerd door de UFC. Tijdens zijn debuut een paar maanden later won hij de Performance of the Night bonus door Vince Cachero via TKO in de derde ronde te finishen.

Echter had hij het eerder dit jaar in zijn tweede UFC partij een stuk moeilijker. Tegenstander Mana Martinez wist Lawrence bijna te finishen in de derde ronde. Echter bleef Lawrence in de partij en won hij uiteindelijk aangezien hij de eerste twee ronden wel naar zich toe trok.

Sterk debuut

Tegenstander Saidyokub Kakhramonov is een voormalig CFFC kampioen. De Oezbeek die inmiddels al een tijdje in de Verenigde Staten woont kreeg vorig jaar de kans om een invalpartij aan te nemen tegen Trevin Jones. Kakhramonov was een underdog in die partij, maar wist zijn wil op te leggen aan Jones.

Saidyokub Kakhramonov hoopt zijn uitstekende debuut voor de UFC een nog beter vervolg te kunnen geven Foto: Getty Images

Kakhramonov won via Guillotine Choke in de derde ronde, maar liep een Performance bonus mis omdat hij zijn gewicht overschreed. Begin dit jaar stond de Oezbeek gematcht tegen Brian Kelleher, maar moest afzeggen vanwege een positieve COVID-19 test. Nu zal Kakhramonov met een volledige voorbereiding de partij tegen Lawrence ingaan.

