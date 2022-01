Aspinall zou eigenlijk vechten tegen Shamil Abdurakhimov, maar werd door de UFC van de partij gehaald ten faveure van een meer prestigieuzere partij tegen Volkov. Het gevecht staat gepland voor 5 rondes van 5 minuten. De locatie is de O2 Arena op 19 maart in Londen. ESPN maakte melding van de partij. Eurosport kan het gevecht bevestigen.

Volkov is een van de betere vechters in de UFC heavyweight divisie. De Rus won acht van in totaal elf partijen in de UFC. Mede omdat hij juist de "sleutelpartijen" verloor vocht hij nooit voor de titel. Volkov won in de UFC onder meer van Alistair Overeem, Stefan Struve en Fabricio Werdum. Tijdens zijn meest recente partij werd gewonnen van de Pool Marcin Tybura. Nu staat de jonge Aspinall tegenover de Rus.

Ad

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC Pavlovich vervangt Aspinall tijdens UFC London 2 UUR GELEDEN

Aspinall traint bij Team Kaobon in Liverpool met onder meer Darren Till en Mike Grundy. De Engelsman maakte in 2020 zijn UFC debuut en is in vier partijen nog altijd foutloos. Aspinall finishte drie van die vier partijen in de eerste ronde. Alleen Andrei Arlovski wist het tot de tweede ronde vol te houden. Echter wist Aspinall de voormalig kampioen via Rear Naked Choke submission te finishen. Nu zal Aspinall een enorme stap kunnen zetten naar de top 5 van de divisie mits uiteraard gewonnen wordt van Volkov.

Bekijk hieronder de card van UFC London tot dusver.

Alexander Volkov vs. Tom Aspinall

Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

Jack Shore vs. Timur Valiev

Makwan Amirkhani vs. Mike Grundy

Molly McCann vs. Luana Carolina



Paddy Pimblett vs. Rodrigo Vargas

Cody Durden vs. Muhammad Mokaev

Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Cory McKenna vs. Elise Reed

UFC Pimblett tegen Vargas tijdens UFC London 3 UUR GELEDEN