Meerdere bronnen weten aan Eurosport te melden dat beide mannen het contract hebben getekend.

10-fight winstreak

Voor Jeff Molina gaat het zijn vierde partij in de UFC worden. De Glory MMA & Fitness vechter kwam via de Dana White’s Contender Series de UFC binnen.

Sindsdien wist hij te winnen van Aoriqileng, Daniel da Silva en meest recente een controversiële split decision tegen Zhalgas Zhumagulov. Molina heeft een winstreak van tien partijen en zet deze tegen Jimmy Flick op het spel.

Comeback

Flick is de voormalig LFA vlieggewicht kampioen en wist net als Molina via de Contender Series de UFC binnen te komen. Eind 2020 won Flick zijn UFC-debuut met een Flying Triangle Choke submission in de eerste ronde tegen Cody Durden.

Flick zou vervolgens in 2021 zijn tweede partij vechten, maar kondigde plots zijn MMA-pensioen aan. Het doel van Flick was altijd om in de UFC te komen en daar een partij te winnen. De Amerikaan is teruggekomen op die beslissing en maakt ruim twee jaar na dato zijn comeback.

