Het Servische Gradske Info maakte het gevecht bekend.

Njokuani won UFC debuut binnen 16 seconden

Njokuani vocht voor organisaties als Bellator MMA, RFA en LFA. De sterke Muay Thai vechter is sinds dit jaar in navolging van zijn broer Anthony Njokuani (die inmiddels niet meer in de UFC actief is) in de UFC te bewonderen. Njokuani werd door de UFC gecontracteerd naar zijn overwinning tegen Mario Sousa in de Dana White's Contender Series. Njokuani won via TKO in de derde ronde. Echter was het zijn debuut waarin hij extreem veel indruk maakte. Hij wist Marc-André Barriault binnen 16 seconden te finishen en kreeg daar uiteraard de Performance of the Night bonus voor. Nu treft hij Dusko Todorovic.

Todorovic won twee van vier UFC partijen

Todorovic wist net als zijn aankomende tegenstander zijn UFC contract te verdienen tijdens de Dana White's Contender Series. Todorovic versloeg Teddy Ash in een zeer matige partij. Echter zag Dana White veel potentie in de ongeslagen Serviër en gaf hij hem een contract. Todorovic won vervolgens zijn UFC debuut tegen Dequan Townsend via TKO in de tweede ronde, maar zou vervolgens verliezen van zowel Punahele Soriano als Gregory Rodrigues. Todorovic verlengde in zijn meest recente partij zijn UFC verblijf met een TKO overwinning in de eerste ronde tegen Maki Pitolo.

UFC op 21 mei

- Holly Holm vs. Ketlen Vieira

- Ben Rothwell vs. Alexander Gustafsson

- Omar Morales vs. Uros Medic

- Jailton Almeida vs. Maxim Grishin

- Chase Hooper vs. Felipe Colares

- Polyana Viana vs. Tabatha Ricci

- Chidi Njokuani vs. Dusko Todorovic

- Joseph Holmes vs. Alen Amedovski

