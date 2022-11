Main Event

Het is altijd speciaal om een main event te vechten voor de UFC volgens Thompson. Het laat zien dat de UFC nog altijd veel respect voor hem heeft. Hij kijkt er echt naar uit om tegen Kevin Holland te vechten.

TUF Finale

Thompson kan zijn eerste main event nog goed herinneren dit was tegen Jake Ellenberger tijdens een TUF Finale. Kamaru Usman die later kampioen zou worden in de UFC won die avond het TUF toernooi. Een memorabele avond nu erop terugkijkend.

Specialist

Thompson is eigenlijk een van de laatste specialisten in een onderdeel in het MMA. De karateka is weliswaar inmiddels ook een vrij complete MMA-vechter geworden. Echter maakt Thompson deel uit van een select groepje vechters die echt een sport als specialiteit hebben. Iets wat je tegenwoordig niet meer ziet in het MMA.

Publekslieveling Stephen Thompson treft Kevin Holland Foto: Getty Images

Lyoto Machida

Thompson kijkt er erg naar uit om te zien hoe Holland hem gaat bestrijden. Zowel op de grond als staand zal hij zijn mannetje staan. Thompson’s voorbeeld om van het kickboksen naar het MMA over te stappen was ex-kampioen Lyoto Machida. Ook Machida is een karateka die veel succes had in het MMA.

Karate Combat

Thompson is niet van plan om in de nabije toekomst het karate weer op te pakken. De komst van de organisatie Karate Combat triggert dit ook niet. Echter is hij wel blij dat er nu een organisatie is waar karateka’s naartoe kunnen om karate te doen. En ze niet hoeven over te stappen naar het kickboksen of MMA om competitief wedstrijden te vechten.

Stephen Thompson in karakteristieke houding Foto: Getty Images

World Cup

Thompson weet dat sport verbind. En dat doet voetbal vooral heel erg. MMA ook zegt de Amerikaan, maar de FIFA World Cup in Qatar is toch dan net weer een level daarboven. Thompson zelf is echter niet heel erg met het voetbal bezig aangezien hij in voorbereiding is op zijn partij. Echter is zijn schoonbroer Braziliaan en een gigantische voetbalfan. Dus hij krijgt sowieso alle info mee.

