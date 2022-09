Europa

Het is voor Tuivasa de eerste keer dat hij in Europa gaat vechten. Het is überhaupt de eerste keer dat de Australiër in Europa is. Hij kijkt heel erg uit om deel uit te maken van dit historisch evenement. Tuivasa zegt dat hij nog nooit in Europa is geweest omdat hij vroeger te arm was en tegenwoordig teveel bezig met zijn werk.

Na de partij

Tuivasa voelt zich op zijn plaats in Parijs. Hij geniet (voor zover mogelijk) van de dagen en gaat na het gevecht onder meer naar Rome om ook daar cultuur op te snuiven. Hij is blij met het weer. In Dubai waar hij ook regelmatig traint is het toch net wat warmer.

Geen druk

Tuivasa zit er niet mee dat hij in het hol van de leeuw moet vechten tegen Ciryl Gane. De Australiër hakte met dat bijltje ook al in zijn meest recente partij tegen Derrick Lewis. Tuivasa is ervan overtuigd dat hij een aantal Franse fans zal overhouden aan zijn aankomend gevecht.

UFC271 | Tai Tuivasa verslaat Lewis met waanzinnige knockout

Gane

De Australiër verwacht dat Gane het gevecht op afstand wil houden en zodoende de partij wil dicteren. Tuivasa zelf wil met druk vooruit vechten en verwacht hierdoor dat het een goede partij zal worden. “If I dink him, I sink him”.

Geld verdienen

Een overwinning tegen Gane brengt Tuivasa naar de top van de divisie. Tuivasa zegt dat hij vecht voor het geld en hoopt dat hij erg veel kan gaan verdienen als hij wint. Hij doet het allemaal om zijn familie te onderhouden. De titel is niet belangrijk voor hem. Alleen voor zijn zoon zou hij de titel willen winnen. Omdat zijn zoon denkt dat hij niet zo goed is omdat hij geen titel heeft.

Tai Tuivasa kan bij winst op Ciryl Gane een titelgevecht afdwingen Foto: Getty Images

Moderne gladiatoren

Tuivasa vecht omdat hij zichzelf wil testen en omdat hij niet in de gevangenis wilde belanden. De Australiër ziet het als hedendaagse gladiatoren alleen bij verlies krijg je altijd een nieuwe kans. Het voelt als een drug om steeds weer de Octagon in te stappen en jezelf te testen tegen iemand anders. Tuivasa houdt van het gevecht, maar heeft een hekel aan de voorbereiding voor een partij.

Levenslessen

De verliespartijen waren voor Tuivasa levenslessen. Tuivasa denkt dat hij niet alleen in de Octagon, maar misschien ook daarbuiten wel verloor. Hij maakte verkeerde beslissingen. Echter is hij nu terug en dat is een ding wat zeker is zegt de Australiër.

Tai Tuivasa geniet van een Shoey Foto: Getty Images

Shoeyboy

Zijn eerste ‘shoey’ die Tuivasa zich kan herinneren was in Chicago. Hij wilde na zijn partij zo snel mogelijk een biertje hebben en dronken worden. Dus dat was voor hem de snelste manier. Inmiddels staat hij bekend als de man van de ‘shoeys’. Hij hoopt dat de Franse ‘shoeys’ naar croissants smaken.

