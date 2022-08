Het gevecht tussen Marlon Vera en Dominick Cruz is een belangrijke partij in de divisie. Vera won zijn meest recente partij van Rob Font en is daarmee de top-5 van de divisie binnengedrongen. Cruz won zijn laatste twee partijen en wil als ex-kampioen nog een laatste run maken in de divisie. Cruz vecht in San Diego voor eigen publiek. Kan Vera de thuisfavoriet pootje lichten? Of weet Cruz zich terug te vechten in het titelplaatje? We weten snel meer.

CHITO IN ZIJN PRIME

Vera was in zijn begintijd in de UFC verre van een hoogvlieger. De Ecuadoriaan was zeer inconsistent en wisselde goede prestaties af met mindere prestaties. De 'Chito' vocht in het begin van zijn UFC carrière voor de operatie van zijn dochter. Zijn dochter werd geboren met het syndroom van Möbius. Vera startte een GoFundMe account. Uiteindelijk had hij in juni 2018 genoeg geld bij elkaar verzameld waardoor zijn dochter geopereerd kon worden. Vanaf dat moment lijkt Vera veel consistenter te zijn geworden in zijn MMA carrière. Vera wist tussen 2018 en 2020 vijf partijen achter elkaar te winnen en kreeg vervolgens de kans om de rankings binnen te komen tegen Song Yadong.

De showboatende Marlon Vera weet dat hij de overwinning binnen heeft tegen Rob Font Foto: Getty Images

Vera leek genoeg te doen voor de overwinning echter beslisten alle drie de juryleden in het voordeel van Yadong. Vera was furieus en liet dit duidelijk merken. Drie maanden later kreeg Vera een nieuwe kans om zich de rankings in te vechten tegen de ongeslagen Sean O’Malley. Vera wist O’Malley’s been te blesseren met een geplaatste trap en het gevecht via TKO te finishen. Vervolgens verloor de Ecuadoriaan van MMA legende Jose Aldo, maar wist hij in zijn meest recente partijen zeer sterk voor de dag te komen. Davey Grant en voormalig lichtgewicht kampioen Frankie Edgar werden verslagen. Hierdoor kreeg Vera eerder dit jaar zijn eerste main event in de UFC aangeboden tegen top 5 vechter Rob Font. Vera vocht sterk en won de partij via unanimous decision. De Ecuadoriaan krijgt nu te maken met misschien wel de 'bantamgewicht G.O.A.T.'.

EX-KAMPIOEN OP ZOEK NAAR EERHERSTEL

Dominick Cruz is namelijk qua prestaties in de bantamgewicht divisie bijna niet te evenaren. Cruz kwam doordat de WEC voorgoed werd overgenomen door de UFC in 2011 de organisatie binnen. Hij kwam de organisatie binnen als kampioen. Cruz was namelijk de bantamgewicht kampioen en de UFC had die gewichtsklassen nog niet. Cruz verdedigde in de WEC tweemaal zijn titel. Na die tweede verdediging werd zijn WEC titel omgezet in de UFC titel. Cruz moest in de UFC zijn titel verdedigen tegen eeuwige rivaal Urijah Faber. Faber was de enige vechter die van Cruz had weten te winnen (eveneens in de WEC). Cruz had echter geleerd van zijn fouten en won ditmaal wel. Na vervolgens ook de titel te hebben verdedigd tegen Demetrious Johnson raakte Cruz meerdere malen geblesseerd. Cruz zou drie jaar niet vechten en zijn titel vrijgeven.

Voormalig kampioen Dominick Cruz vecht voor eigen publiek tegen Marlon Vera Foto: Getty Images

In 2016 kwam hij terug met een snelle KO tegen Takeya Mizugaki en mocht hij proberen om tegen TJ Dillashaw de titel voor een tweede keer te winnen. Via split decision pakte Cruz de belt terug. Na vervolgens de rivaliteit tussen hem en Faber in zijn voordeel hebben te beslist kreeg Cruz te maken met de protegé van Faber, namelijk Cody Garbrandt. Cruz werd op zijn eigen voetenwerk afgetroefd en verloor via unanimous decision. Cruz raakte vervolgens wéér geblesseerd en stond 3.5 jaar aan de kant. Uiteindelijk keerde hij als invaller voor de geblesseerde Jose Aldo terug om voor de titel te vechten tegen Henry Cejudo. Cruz leek niet meer op de Cruz van zijn gloriedagen en verloor via TKO in de tweede ronde. Inmiddels heeft Cruz de rug weten te rechten en mag hij na overwinningen tegen Casey Kenney en Pedro Munhoz nu gaan proberen voor eigen publiek te winnen van Marlon Vera.

Underdog winst

Nate Landwehr kwam in 2020 als kampioen van de M-1 Global organisatie over naar de UFC. De UFC had een samenwerkingsverband met de Russische organisatie en een regel dat als je een keer je titel verdedigde in M-1 Global je mocht kiezen om bij de UFC te tekenen. Landwehr maakte gebruik van dat recht na twee titelverdedigingen. De Amerikaan had echter een moeilijke start in de UFC. ‘Nate the Train’ verloor twee van zijn eerste drie partijen voor de UFC en werd tijdens die verliespartijen tweemaal gefinisht via KO in de eerste ronde.

Nate Landwehr treft David Onama in San Diego Foto: Getty Images

Landwehr wist dat hij vervolgens in oktober vorig jaar moest winnen om zich in de UFC te handhaven. Landwehr was de grootste underdog bij de bookmakers in de partij tegen de Slowaak Ludovít Klein. Landwehr verbaasde vriend en vijand door de Slowaak door middel van een Anaconda Choke submission in de derde ronde te finishen. Het leverde Landwehr een verbeterd contract op en de Performance of the Night bonus. Nu wacht de Oegandees David Onama.

Trots van Oeganda

FAC kampioen David Onama werd in 2021 op 'short notice' door de UFC gecontracteerd. Tijdens zijn debuut verloor hij weliswaar zijn ongeslagen status tegen Mason Jones, maar gaf hij wel in een zeer gelijkwaardige partij zijn visitekaartje af. Onama die het gevecht in verband met het gebrek aan tijd aannam op lichtgewicht ging vervolgens terug naar zijn normale gewichtsklasse, de vedergewicht divisie.

Snelle terugkeer voor David Onama in de Octagon Foto: Getty Images

Begin dit jaar pakte Onama zijn eerste overwinning in de UFC. Via KO in de eerste ronde werd Gabriel Benitez verslagen. Daarmee pakte Onama niet alleen de Performance of the Night bonus, maar werd hij eveneens de eerste vechter uit Oeganda die in de UFC een overwinning wist te behalen. Onama voegde daar vorige maand een tweede overwinning aan toe in zijn partij tegen Garrett Armfield. Onama finishte de Amerikaan via Arm-Triangle Choke in de tweede ronde.

Ongeslagen debutante

De Mexicaanse Yazmin Jauregui maakt haar debuut tijdens dit evenement voor de UFC. De ongeslagen vechtster komt over van de Combate Global organisatie. Jauregui is pas 23 jaar echter wordt haar een grote toekomst voorspeld in het MMA. Jauregui is een technisch sterke vechtster die haar partijen bij voorkeur staand vecht.

Yazmin Jauregui maakt haar UFC debuut (Photo credits: Jauregui IG) Foto: Other Agency

De Mexicaanse traint bij de bekende Entram Gym in Tijuana, Baja California, Mexico samen met onder meer Alexa Grasso en Irene Aldana. Jauregui zou eigenlijk debuteren in de UFC tegen Istela Nunes, maar omdat Nunes geblesseerd raakte staat ze nu tegenover de eveneens debuterende Iasmin Lucindo.

Jongste UFC atlete

Lucindo is de jongste UFC atlete in de organisatie. De pas 20-jarige Braziliaanse heeft echter al een karrevracht aan ervaring. Lucindo begon als professional op haar 14de in het MMA (in Brazilië is alles mogelijk). Waardoor ze op haar achttiende al twaalf professionele partijen op haar naam had staan.

Iasmin Lucindo is de jongste atleet in de UFC (Photo credits: Lucindo IG) Foto: Other Agency

Lucindo won haar laatste zeven partij en is sinds dat ze voor de wet volwassen is niet meer verloren. Lucindo won onder meer van ex-UFC vechtster Sarah Frota en voormalig DWCS winnares Lucrezia Ria. Nu mag Lucindo gaan proberen om haar debuut te winnen tegen Yazmin Jauregui. Een moeilijke opgave, maar met de ervaring die Lucindo al heeft in het MMA geen onmogelijke.

Wisselvallig

Devin Clark is een vechter die moeilijk te peilen is. De Amerikaan begon zijn carrière bij de RFA organisatie waar hij in 2016 voor de neus van Dana White de titel wist te winnen. White was aan het filmen voor het ‘Dana White Lookin’ for a Fight’ programma en was onder de indruk van Clark. White gaf Clark een UFC contract waardoor de Amerikaan zijn debuut mocht maken drie maanden later tegen Alex Nicholson. Clark ging knockout in de eerste ronde en stapte over van het middengewicht naar het licht-zwaargewicht.

Devin Clark hoopt zijn overwinning tegen William Knight een goed vervolg te geven Foto: Getty Images

In het licht-zwaargewicht weet Clark maar niet de top-15 van de divisie binnen te komen. De Amerikaan is te wisselvallig en wisselt goede prestaties af met hele matige. Clark mocht het vijfmaal opnemen tegen vechters die in de rankings stonden en verloor alle vijf die partijen. Clark won wel onder meer van mannen als Darko Stosic en Alonzo Menifield. In zijn meest recente partij wist Clark te imponeren met een KO overwinning in de derde ronde op William Knight. Nu zal Clark moeten winnen van de ongeslagen Azamat Murzakanov om hoop te houden op een nieuwe kans om tegen iemand in de rankings te mogen vechten in de toekomst.

The Cheatcode

Sommige vechters hebben een cheatcode in het MMA. Zo heeft Paul Craig zijn hail mary submissions en heeft Francis Ngannou zijn one-punch knockout power. Die one-punch knockout power heeft Azamat Murzakanov ook. De Rus werd in 2017 al gecontracteerd door de UFC, maar werd twee jaar geschorst na een overtreding van de USADA regels. De UFC verscheurde het contract waarna Murzakanov tekende bij de Brave CF organisatie. Daar wist hij het Open Weight toernooi te winnen door op een avond Guto Inocente en Mohammad Fakhreddine te verslaan. De UFC wilde Murzakanov een nieuwe kans geven en nodigde hem uit voor de Dana White’s Contender Series.

Azamat Murzakanov hoopt zijn ongeslagen record te behouden Foto: Getty Images

Murzakanov won zijn partij via KO in de eerste ronde tegen Matheus Scheffel en kreeg zijn UFC contract. Na drie gecancelde partijen eind vorig jaar (buiten de schuld van Murzakanov om) maakte hij in maart van dit jaar zijn langverwacht UFC debuut tegen Tafon Nchukwi. Murzakanov had het ongelooflijk moeilijk en leek in de derde ronde een finish nodig te hebben om zijn ongeslagen status te behouden. Murzakanov gebruikte ditmaal zijn knie als cheatcode en wist Nchukwi met een Flying Knee knockout vroeg in de derde ronde te stoppen. Murzakanov krijgt nu te maken met Devin Clark die erom bekend staat vaak de derde ronde uitstekend te vechten.

Moeilijk te peilen

Cachoeira begon haar UFC carrière in 2018 dramatisch. De UFC matchte haar met huidig vlieggewicht kampioene Valentina Shevchenko. De partij staat in de Top 10 van meest eenzijdige UFC partijen aller tijden. Shevchenko liet geen spaan heel van de Braziliaanse die uiteindelijk via submission in de tweede ronde verloor. Shevchenko zou later dus de titel pakken en is nog altijd kampioen. Cachoeira zou ook haar daarop volgende twee partijen verliezen.

Priscila Cachoeira hoopt haar Fight of the Night overwinning een goed vervolg te kunnen geven tegen Ariane Lipski Foto: Getty Images

De ommekeer kwam in 2020. Via KO in de eerste ronde werd Shana Dobson verslagen. Nadat Cachoeira vervolgens ook van Gina Mazany won matchte de UFC haar tegen de sterke Gillian Robertson. Cachoeira liet zich van haar allerslechtste kant zien door Robertson bewust in haar ogen te steken tijdens een submission. Robertson liet echter niet los waarna Cachoeira moest aftikken. Verrassend genoeg kreeg de Braziliaanse alsnog een herkansing van de UFC. Eerder dit jaar won Cachoeira via een zeer controversiële split decision van de Zuid-Koreaanse Ji Yeon Kim. Nu staat haar landgenote Lipski tegenover haar.

Queen of Violence

De main card wordt geopend met een partij tussen twee Braziliaanse vrouwen. Ariane Lipski treft Priscila Cachoeira in het vlieggewicht. Lipski werd eind 2018 met veel bombarie de UFC binnengehaald. De KSW kampioene was een grote ster in Polen. Echter was de UFC competitie toch iets sterker dan de Braziliaanse waarschijnlijk verwacht had. Na twee verliespartijen moest Lipski winnen van Isabela de Padua om zich te handhaven binnen de organisatie. Lipski deed dit via unanimous decision. Vervolgens pakte Lipski haar meest opzienbarende overwinning in de UFC door landgenote Luana Carolina met een Kneebar submission te laten aftikken.

Ariane Lipski maakt haar opwachting tegen landgenote Priscila Cachoeira Foto: Getty Images

De UFC geloofde weer in Lipski en matchte haar tegen betere tegenstanders als Antonina Shevchenko en Montana De La Rosa. Beide keren gaf Lipski niet thuis en verloor via TKO. Lipski wist vervolgens net als eerder haar twee verliespartijen te vervolgens met een overwinning. Debutante Mandy Böhm was niet opgewassen tegen Lipski. De Braziliaanse pakte een unanimous decision overwinning en zal tegen Cachoeira haar ingeslagen weg omhoog willen doorzetten.

Finisher bij uitstek

Net als Nate Landwehr maakte ook Bruno Silva gebruik van de mogelijkheid om als kampioen van M-1 Global over te stappen naar de UFC. De Braziliaan won destijds verrassend van zowel Alexander Shlemenko als Artem Frolov en tekende in 2019 bij de UFC. Silva moest echter zijn debuut twee jaar uitstellen in verband met een USADA schorsing. De Braziliaan debuteerde hierdoor pas in 2021 tegen landgenoot Wellington Turman. Silva won via KO in de eerste ronde, maar had duidelijk last van ringroest aangezien hij eigenlijk de hele eerste ronde de onderliggende partij was. Dit was eigenlijk ook het geval in zijn partij tegen Andrew Sanchez die hij laat in de derde ronde wist om te draaien en te winnen via KO.

Knockout specialist Bruno Silva vecht tijdens UFC San Diego Foto: Getty Images

Silva eindigde 2021 met drie uit drie nadat hij ook Jordan Wright wist te verslaan via een snelle knockout in de eerste ronde. De UFC wilde vervolgens Silva testen tegen een hele goede striker en zette hem begin dit jaar tegenover Alex Pereira. Silva maakte het competitief, maar was niet goed genoeg om het Pereira echt moeilijk te maken. Silva verloor voor het eerst in ruim vijf jaar tijd een MMA partij. Pereira was via unanimous decision te sterk. Nu krijgt Silva de kans om het op te nemen tegen Gerald Meerschaert. Bij uitstek een striker vs. grappler partij. De vraag is of Silva het gevecht staand kan houden. Als hij dat kan is de overwinning binnen handbereik.

Submission specialist

Meerschaert zal hier echter anders over denken. GM3 vecht sinds 2016 in de UFC en is een voor veel atleten een zeer moeilijk te nemen horde gebleken. Meerschaert begon sterk in de UFC met vier overwinningen in zijn eerste vijf partijen. Die vier partijen werden allemaal voortijdig beslist. Meerschaert kwam vervolgens tegen betere tegenstanders te staan en had het erg moeilijk. In zeven partijen won Meerschaert slechts tweemaal.

Met acht submission overwinningen op zijn naam is Gerald Meerschaert de recordhouder in het middengewicht qua aantal submission in de UFC aller tijden. Foto: Getty Images

Wederom twee finishes, echter waren deze meer dan nodig aangezien Meerschaert na twee ronden er niet gunstig voorstond. Sinds zijn verlies in september 2020 tegen Khamzat Chimaev heeft Meerschaert drie partijen weten winnen in de UFC en verloor hij zijn meest recente partij tegen Krzysztof Jotko via unanimous decision. De drie overwinningen kwamen uiteraard allemaal via submission. Hierdoor is hij met acht submission overwinningen nu de recordhouder in de middengewicht divisie. Dit record zal hij tegen Silva willen aanscherpen.

Prelim Pareltje

Het prelim pareltje van deze week is de Mexicaans-Canadese Lupita Godinez. Bij voorkeur aangesproken als Loopy Godinez. De strogewicht atlete vluchtte op haar veertiende vanuit Mexico naar Canada nadat het drugkartel achter haar vader aanzat. Godinez wist succes te halen in het MMA en na haar titeloverwinning in 2020 bij de LFA werd ze getekend door de UFC.

Loopy Godinez vecht voor een plek in de strogewicht rankings tegen Angela Hill Foto: Getty Images

Godinez verloor haar debuut voor de organisatie via een zeer controversiële split decision tegen Jessica Penne. Vervolgens zou Godinez winnen van Silvana Gomez Juarez om vervolgens een week later opnieuw te vechten tegen Luana Carolina. Een gewichtsklasse hoger werd weliswaar verloren echter ging Godinez de boeken in met snelst achter elkaar gevochten partijen in UFC ‘modern era history’. Godinez won haar meest recente twee partijen en krijgt nu de kans om tegen Angela Hill de rankings binnen te komen.

De complete UFC San Diego card

Main Card

- Marlon Vera vs. Dominick Cruz

- Nate Landwehr vs. David Onama

- Yazmin Jauregui vs. Iasmin Lucindo

- Devin Clark vs. Azamat Murzakanov

- Priscila Cachoeira vs. Ariana Lipski

- Bruno Silva vs. Gerald Meerschaert

Preliminary Card

- Angela Hill vs. Loopy Godinez

- Martin Buday vs. Lukasz Brzeski

- Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes

- Gabriel Benitez vs. Charlie Ontiveros

- Ode’ Osbourne vs. Tyson Nam

- Jason Witt vs. Josh Quinlan

- Youssef Zalal vs. Da’Mon Blackshear

Waar kijk je UFC San Diego?

Commentaar bij de partijen is er van Stefan Struve en Richard ‘Skate’ Simon. De prelims zijn te zien op zaterdag 13 augustus vanaf 22.00u op discovery+ . De main card begint om 01.00u zondagochtend eveneens op discovery+.

