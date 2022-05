Het gevecht dat gepland staat voor vijf ronden werd bekend gemaakt door MMA Junkie en is inmiddels door beide kampen bevestigd.

Titeluitdager

Santos vecht al sinds 2013 voor de UFC, maar wist eigenlijk pas echt door te breken toen hij de overstap maakte van de middengewicht divisie naar de licht-zwaargewicht divisie. De man met dynamiet in zijn handen wist na drie overwinningen in de divisie al een titelgevecht af te dwingen tegen kampioen Jon Jones. Santos verloor de partij nipt en hield meerdere zware blessures aan zijn knie over aan die partij. Hierdoor was hij liefst anderhalf jaar uit de running.

Thiago Santos wederom te bewonderen in een main event Foto: Getty Images

Santos leek zijn topvorm niet meer te kunnen grijpen en verloor partijen tegen Glover Teixeira en Aleksandar Rakic. Echter wist hij in vervolgens wel van landgenoot Johnny Walker te winnen. Het was de eerste overwinning in 2.5 jaar tijd voor de Braziliaan. Santos kon echter begin dit jaar die overwinning geen goed vervolg geven. Via unanimous decision werd verloren van de Dagestani Magomed Ankalaev. Nu wacht de gevaarlijke Jamahal Hill.

New kid on the block

Hill is daarentegen juist een van de opkomende vechters in de divisie. Hill kwam via de Dana White’s Contender Series (DWCS) de UFC binnen. De Amerikaan maakte in 2020 zijn debuut voor de organisatie.Hill leek met een perfecte drie uit drie 2021 in te gaan met onder meer overwinningen tegen Klidson Abreu en Ovince St.Preux. Echter werd de overwinning tegen Abreu omgezet in een no-contest nadat het bloed van Hill sporen van marihuana bevatte. Hill zou vervolgens verliezen van de Schot Paul Craig en er een hele vervelende armblessure aan overhouden.

Jamahal Hill verslaat Johnny Walker. De Amerikaan slaat de Braziliaan zwaar knockout in de eerste ronde. Foto: Getty Images

Het was eveneens voor Hill zijn eerste verlies van zijn carrière. Hill kwam echter sterk terug en wist de talentvolle Australiër Jimmy Crute via een spijkerharde KO in de eerste ronde te verslaan. Het leverde Hill een 50.000 dollar bonus op en een gevecht tegen Johnny Walker. En ook tijdens deze partij wist Hill via een fantastische knockout in de eerste ronde te winnen. Wederom pakte hij de 50.000 dollar bonus en krijgt hij nu de kans om tegen de nummer zes van de divisie te vechten.

