Louis Smolka is bezig aan zijn tweede run in de UFC. De vechter uit Hawaii wist tijdens zijn eerste run vijf van zijn eerste zes partijen te winnen en was kortbij een titelgevecht in de vlieggewicht divisie. Smolka verloor vervolgens (op dat moment) verrassend van debutant Brandon Moreno. Smolka zou het tij niet meer kunnen keren en nog drie partijen verliezen. Uiteindelijk knokte hij zich in het regionale circuit terug de UFC in. Smolka won drie van zijn laatste zes partijen in de UFC, en heeft een overwinning nodig in zijn aankomende partij tegen Grant.

Davey Grant treft Louis Smolka op 14 mei Foto: Getty Images

Davey Grant kwam bij het grote publiek voor het eerst in beeld tijdens het 18de seizoen van TUF 18. Grant kwam tot de finale, maar zou verliezen van Chris Holdsworth. De Engelsman kwam vervolgens in verband met blessures 2.5 jaar niet in actie. Vervolgens won hij knap van Marlon Vera, maar kwam zijn UFC verblijf op het spel te staan na twee verliespartijen. Grant wist hier echter fenomenaal op te antwoorden met drie overwinningen op rij. Echter verloor Grant zijn twee meest recente partijen tegen respectievelijk Marlon Vera en Adrian Yanez. In beide gevechten won Grant wel de Fight of the Night bonus.

UFC op 14 mei

- Viviane Araújo vs. Andrea Lee

- Virna Jandiroba vs. Angela Hill

- Louis Smolka vs. Davey Grant

- Nick Maximov vs. Andre Petroski

- Daniel Pineda vs. Jamall Emmers

- Frank Camacho vs. Manuel Torres

