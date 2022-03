Het evenement op 14 mei vindt plaats in het UFC APEX te Las Vegas. Meerdere bronnen weten dit aan Eurosport te melden.

Spann versloeg Antonio Rogerio Nogueira

Voor Ryan Spann gaat het zijn achtste partij in de UFC worden. De Fortis MMA vechter kwam in 2018 via de Dana White's Contender Series de UFC binnen. Een jaar eerder mislukte dit nog. Echter zette de Amerikaan door en was het bij de tweede maal wel raak. Spann wist zich met vier achtereenvolgende overwinningen tegen onder meer Antonio Rogerio Nogueira en Devin Clark op te werken tot een top 15 vechter.

Spann zou vervolgens verliezen van Johnny Walker via TKO nadat hij de Braziliaan eerst zelf tweemaal knockdown wist te slaan, maar niet wist te finishen. Spann revancheerde zich met een uitstekende KO overwinning tegen Misha Cirkunov, maar kwam in zijn meest recente partij te kort tijdens zijn eerste UFC main event tegen Anthony Smith. Voor Spann is de Cutelaba partij een must-win om in de rankings te blijven.

Cutelaba gevaarlijk in de eerste ronde

Cutelaba daarentegen kan juist de rankings binnenkomen. De immer agressief en attractief vechtende Moldaviër tekende in 2016 bij de UFC. Cutelaba staat bekend om een ongelooflijk gevaarlijke eerste ronde waarmee hij zijn meeste tegenstanders weet te 'overpoweren'.

Ion Cutelaba ook bekend als 'De Hulk' Foto: Getty Images

Helaas voor Cutelaba komt hij vaak in de problemen met zijn cardio als hij de partijen niet in de eerste ronde finisht. De partijen tegen Jared Cannonier en Glover Teixeira zijn hier voorbeelden van. Cutelaba is ongeslagen in zijn laatste twee partijen, en liet in zijn meest recente partij tegen Clark zien in ieder geval gewerkt te hebben aan zijn cardio. Hij won via unanimous decision en krijgt van de UFC nu de kans om de rankings binnen te komen.

UFC op 14 mei

- Viviane Araújo vs. Andrea Lee

- Virna Jandiroba vs. Angela Hill

- Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

- Louis Smolka vs. Davey Grant

- Nick Maximov vs. Andre Petroski

- Daniel Pineda vs. Jamall Emmers

- Frank Camacho vs. Manuel Torres

