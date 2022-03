Het evenement vindt plaats op 21 mei op een nog onbekende locatie. Combate wist het gevecht te melden dat inmiddels is bevestigd.

Brazilian Khabib

Jailton Almeida is een Braziliaanse MMA vechter die in 2012 zijn MMA debuut maakte. Almeida die in Brazilië bekend is onder zijn bijnaam 'Malhadinho' wist in het Braziliaanse MMA circuit meerdere titels te pakken. Echter kwam hij pas in 2021 in beeld bij de UFC na overwinningen tegen Edvaldo de Oliveira en oud-UFC vechter Ildemar Alcantara. Almeida werd uitgenodigd om deel te nemen aan het vijfde seizoen van de Dana White's Contender Series. Tegenstander was de ongeslagen Dagestani Nasrudin Nasrudinov. Almeida liet voor de partij weten dat hij niet onder de indruk was van een worstelaar uit Dagestan omdat hij kon transformeren tot de 'Khabib van Brazilië'.

Almeida had het moeilijk in de eerste ronde, maar wist Nasrudinov via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde te finishen en zich dus aan zijn woord te houden. Voor de UFC ook geen twijfel om de atleet met een winstreak van negen partijen te contracteren. Almeida liet vervolgens tijdens zijn debuut geen spaan heel van Danilo Marques en won die partij via TKO. Vervolgens daagde hij Marques' teamgenoot 'Shogun' Rua uit. Echter kwam Almeida al snel met het voorstel om tegen Maxim Grishin te vechten. Dit zal nu ook gaan gebeuren.

TIE-BREAK PECH

Grishin is een sterke vechter uit Rusland. Grishin is al sinds 2008 actief in het MMA en wist vooral in het Russische MMA circuit hoge ogen te gooien. Zo won hij onder meer aan het begin van zijn carrière van Alexander Volkov. Grishin maakte pas echt naam voor zichzelf in de WFCA organisatie in Tsjetsjenië. Daar wist hij een record van 8-1 neer te zetten en eveneens de titel te pakken. Uiteindelijk tekende Grishin in 2018 voor de PFL organisatie.

Maxim Grishin gaat op 21 mei voor zijn derde UFC overwinning Foto: Getty Images

Hij deed mee aan het miljoen dollar toernooi in zowel 2018 als 2019. Grishin verloor nooit, maar moest tweemaal in verband met een tie-breaker (na een draw) het toernooi verlaten. Grishin vernieuwde in 2020 zijn PFL contract niet en stapte over naar de UFC. De Rus heeft tot dusver twee van zijn vier partijen weten te winnen. Meest recent in februari jongstleden tegen William Knight.

UFC op 21 mei

- Holly Holm vs. Ketlen Vieira

- Ben Rothwell vs. Alexander Gustafsson

- Jailton Almeida vs. Maxim Grishin

- Omar Morales vs. Uros Medic



- Chase Hooper vs. Felipe Colares

- Polyana Viana vs. Tabatha Ricci

- Joseph Holmes vs. Alen Amedovski

