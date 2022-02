Sam Alvey maakte via social media bekend dat Hawes uitgevallen was. Meerdere bronnen weten aan Eurosport te melden dat Brendan Allen de short notice partij heeft aangenomen.

Allen keert voor het eerst terug in de UFC sinds zijn verrassend verlies vorig jaar tegen Chris Curtis. Saillant detail is dat Curtis een goede vriend en trainingspartner is van Alvey. Alvey daarentegen wacht zelf al sinds 2018 op een overwinning. Alvey wist zijn laatste zeven partijen niet te winnen.

Bekijk hieronder het volledige programma

Main Card (01.00u)

Jack Hermansson vs. Sean Strickland

Punahele Soriano vs. Nick Maximov

Shavkat Rakhmonov vs. Carlston Harris

Sam Alvey vs. Brendan Allen

Tresean Gore vs. Bryan Battle

Julian Erosa vs. Steven Peterson



Preliminary Card (22.00u)

Miles Johns vs. John Castañeda

Hakeem Dawodu vs. Mike Trizano

Chidi Njokuani vs. Marc-André Barriault

Alexis Davis vs. Julija Stoliarenko

Jailton Almeida vs. Danilo Marques

Jason Witt vs. Phil Rowe

Malcolm Gordon vs. Denys Bondar

WAAR KIJK JE?

De komende vijf jaar zijn alle evenementen live te zien bij discovery+ en voor elke main card is er op Eurosport live een previewshow te zien, gehost door Nesim El Ahmadi en vaste analist Marloes Coenen.

