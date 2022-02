Verder stond er nog een partij in de middengewicht divisie op het programma tussen Misha Cirkunov en Wellington Turman. Tot slot maakte Arman Tsarukyan zijn opwachting tegen Joel Alvarez in een belangrijke partij in de lichtgewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Ad

Main Card

- Islam Makhachev def. Bobby Green via TKO (Punches) - R1, 3:23.

- Wellington Turman def. Misha Cirkunov via Submission (Armbar) – R2, 1:29.

- Priscila Cachoeira def. Ji Yeon Kim via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Arman Tsarukyan def. Joel Alvarez via TKO (Punches) – R2, 1:57.

- Armen Petrosyan def. Gregory Rodrigues via SD (29-28, 28-29, 30-27).

UFC UFC 274 | MMA legende 'Shogun' treft 'OSP' op 7 mei GISTEREN OM 21:29

Preliminary Card

- Ignacio Bahamondes def. Rong Zhu via Submission (Guillotine Choke) – R3, 1:40.

- Josiane Nunes def. Ramona Pascual via UD (30-27, 30-27, 30-26).

- Terrance McKinney def. Fares Ziam via Submission (RNC) – R1, 2:11.

- Jonathan Martinez def. Alejandro Perez via UD (29-28, 29-28, 30-27).

- Ramiz Brahimaj def. Micheal Gillmore via Submission (RNC) – R1, 2:02.

- Carlos Hernandez def. Victor Altamirano via SD (28-29, 30-27, 29-28).

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Kim vs. Cachoeira

Performance of the Night: Arman Tsarukyan & Wellington Turman.

UFC Eurosport Panel vs Tyrone Sterkenburg: UFC Vegas 49 picks GISTEREN OM 20:05