Beide atleten treffen elkaar op 16 april in het UFC APEX te Las Vegas. Meerdere bronnen weten dit aan Eurosport te melden.

Voor Andre Fialho gaat het zijn tweede invalpartij worden in de UFC. Fialho werd begin dit jaar door de organisatie getekend. Fialho vocht onder meer verdienstelijk voor zowel Bellator MMA als PFL. De Portugees heeft dynamiet in zijn handen wat hij ook liet zien in zijn UFC debuut tegen Michel Pereira. Echter was de cardio van Fialho niet goed genoeg waardoor hij de tweede en derde ronde verloor van Pereira. Nu krijgt hij een nieuwe kans tegen Miguel Baeza.

Baeza is een toptalent van de MMA Masters gym. "Caramel Thunder" werd na zijn overwinning tijdens de Dana White's Contender Series door de UFC gecontracteerd. Baeza won zijn eerste drie UFC partijen allemaal via finish. Onder meer Matt Brown en Takashi Sato werden gefinisht. Baeza pakte eveneens twee performance of the night bonussen tijdens deze gevechten. Echter verloor Baeza zijn laatste twee gevechten in de UFC. Zowel Santiago Ponzinibbio als Khaos Williams waren te sterk voor de teamgenoot van Colby Covington.

UFC Vegas 51

Vicente Luque vs. Belal Muhammad

Uriah Hall vs. Andre Muniz

Lina Länsberg vs. Pannie Kianzad

Elizeu Zaleski Dos Santos vs. Mounir Lazzez

Miguel Baeza vs. Andre Fialho

Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

Mayra Bueno Silva vs. Wu Yanan

Melsik Baghdasaryan vs. TJ Laramie

Chris Barnett vs. Martin Buday

Jordan Leavitt vs. Victor Martinez

Jesse Ronson vs. Rafa Garcia

Sam Hughes vs. Istela Nunes

Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

