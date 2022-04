Main Event

Muhammad laat weten dat hij de partij tegen Luque ziet als zijn eerste main event binnen de UFC. Uiteraard vocht hij al eens tijdens een main event tegen Leon Edwards, echter eindigde die partij in een no-contest waardoor Muhammad deze partij niet meetelt.

Staredown tussen Luque en Muhammad in 2016 Foto: Getty Images

De rematch tegen Luque is de belangrijkste partij uit zijn carrière. Uiteraard is elke nieuwe partij de belangrijkste laat Muhammad weten. Echter weet hij dat een overwinning hem naar grote hoogtes in de divisie kan brengen.

Tegen Chimaev in Londen

Muhammad werd een partij aangeboden tegen Khamzat Chimaev in Londen. Echter trok de UFC die aanbieding in. Muhammad vond dit erg jammer aangezien hij graag in Londen had gevochten. Hij was onder de indruk van het Londen evenement en ook de positieve vibe die daar hing tijdens het evenement.

Muhammad was erg onder de indruk van zijn concurrenten Chimaev en Burns. Chimaev wordt volgens Muhammad terecht gezien als een van de beste vechters. Hij vindt eveneens dat Burns werd ondergewaardeerd, maar dat hij het respect bij die fans inmiddels heeft gewonnen. Muhammad denkt ook dat hij het goed zou hebben gedaan tegen Chimaev.

Betere vechter dan Luque

Muhammad verwacht een totaal ander gevecht als in 2016. Destijds verloor hij via KO in de eerste ronde. Muhammad laat weten dat zowel hijzelf als Luque beter zijn geworden en hierdoor een goed gevecht verwacht. Muhammad weet dat hij een statement moet maken om de aandacht van de UFC te trekken. Hij gaat 100% voor een finish.

Muhammad werkt ook vaker als analist voor de UFC Foto: Getty Images

De Palestijnse Amerikaan denkt dat hij op elk gebied sterker is dan Luque. Luque is een goede vechter, maar af en toe ook erg wild. Hij lijkt een beetje op de oude Tony Ferguson hoe hij vecht. Hij raakt veel, maar wordt ook veel geraakt. Niet goed voor de levensduur van je carrière, maar wel heel gevaarlijk. Omdat dat soort tegenstanders blijven komen.

Covington heeft grote mond

Een overwinning brengt hem één gevecht van een titelgevecht of misschien is hij wel de volgende in de rij? Muhammad weet alleen dat hij een statement moet maken tegen Luque. Over een eventueel gevecht met Chimaev is de weltergewicht ook positief. Hij gelooft immers niet dat Colby Covington de Chimaev partij zal accepteren.

Covington wil alleen maar vechten tegen lichtgewichten en weltergewichten die een losing streak hebben. Hij heeft vooral een grote mond. Hij zou heel graag tegen Covington willen vechten. Het is de partij die hij heel graag wil.

Een blije Muhammad na een van zijn vele overwinningen Foto: Getty Images

Ramadan

Muhammad is moslim en is ook bezig met de ramadan. Muhammad laat weten dat de eerste dagen moeilijk waren, maar dat het inmiddels vanzelf gaat. Tijdens de week van het wegen stelt hij de ramadan uit. Dit haalt hij een week later weer in. Zodat hij niet in de problemen komt in zijn voorbereiding op de partij.

