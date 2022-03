De partij zal plaatsvinden in het UFC APEX te Las Vegas. Meerdere bronnen bevestigden het nieuws aan Eurosport Nederland.

Leavitt won via DWCS een UFC contract

Jordan Leavitt, door zijn lenigheid ook wel "The Monkey God" genoemd, maakte in 2017 zijn professionele MMA debuut. Leavitt baande zich een weg door het regionale circuit met een record van 5-0 om vervolgens in 2020 bij de LFA organisatie te tekenen. Tijdens zijn LFA debuut won hij via Anaconda Choke submission in de tweede ronde van Leivon Lewis. Hiermee trok hij de aandacht van de UFC die Leavitt uitnodigde voor het vierde seizoen van de DWCS. Leavitt imponeerde met een Arm-Triangle Choke submission tegen Luke Flores en werd getekend door de UFC.

Tijdens zijn debuut vier maanden later versloeg hij MMA veteraan Matt Wiman via een Slam KO binnen 22 seconden. Leavitt kreeg uiteraard de performance of the night bonus van 50.000 dollar voor deze overwinning. Leavitt liep uiteindelijk in de zomer van 2021 tegen zijn eerste verliespartij aan. De Peruaan Claudio Puelles was via unanimous decision te sterk. Uiteindelijk wist Leavitt in zijn meest recente partij weer de stijgende lijn te pakken. Met een Inverted Triangle Choke submission in de tweede ronde werd Matt Sayles verslagen. Nu neemt Leavitt het op tegen Trey Ogden.

Ogden won contract tijdens DWLFAF

Ogden begon zijn MMA carrière in 2015. De Amerikaan vocht in het regionale Amerikaanse circuit en wist met overwinningen op Manny Meraz en TJ Brown hoge ogen te gooien. Het echte succes voor Ogden bleef echter uit waardoor hij in organisaties als LFA en FAC bleef vechten en steeds net niet werd gecontracteerd door de grotere organisaties. Uiteindelijk wist Ogden in 2021 een contract te tekenen bij FURY FC. De Amerikaan had geluk dat Dana White voor het programma 'Lookin' for a Fight' aan de kant van de kooi zat. Ogden vocht sterk en won in de tweede ronde via Arm-Triangle Choke submission de FURY FC titel. Het leverde Ogden een UFC contract op.

UFC Vegas 51

- Vicente Luque vs. Belal Muhammad

- Uriah Hall vs. Andre Muniz

- Lina Länsberg vs. Pannie Kianzad

- Elizeu Zaleski Dos Santos vs. Mounir Lazzez

- Miguel Baeza vs. Andre Fialho

- Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

- Mayra Bueno Silva vs. Wu Yanan

- Pat Sabatini vs. TJ Laramie

- Chris Barnett vs. Martin Buday

- Jordan Leavitt vs. Trey Ogden

- Rafa Garcia vs. Jesse Ronson

- Alatengheili vs. Kevin Croom

- Istela Nunes vs. Sam Hughes

- Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

