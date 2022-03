Het evenement vindt plaats in het UFC APEX te Las Vegas. TSN maakte de verandering bekend.

Boser versloeg OSP

Tanner Boser is een Canadese vechter die in 2019 door de UFC werd getekend. Boser was een meervoudig kampioen bij het Canadese Unified MMA. Boser won zijn UFC debuut tegen Daniel Spitz, maar zou vervolgens verliezen van de op dat moment nog niet erg bekende Ciryl Gane. Boser zou zich echter oprichten en zijn daarop volgende twee partijen via spectaculaire KO's winnen. Helaas voor Boser zat hij vervolgens twee keer aan de verkeerde kant van de decision.

Echter viel voor beide verliespartijen van de Canadees wel iets te zeggen. Zowel in de partij tegen Andrei Arlovski als tegen Ilir Latifi had het dubbeltje ook de andere kant op kunnen vallen. In zijn meest recente partij liet Boser het niet op een jurybeslissing aankomen. Ovince St.Preux werd in de tweede ronde gefinisht. Nu moet hij het gaan opnemen tegen de ongeslagen Alexandr Romanov.

Tanner Boser vecht op 23 april in de UFC Foto: Getty Images

Romanov is ongeslagen

Romanov is een Moldavische MMA vechter die in 2020 met een 11-0 record door de UFC werd getekend. Romanov die bekend staat om zijn sterke worstelen wist vrij eenvoudig te winnen van zowel Roque Martinez en Marcos Rogerio de Lima. Beide vechters werden via submission gefinisht. Vervolgens werd Juan Espino als tegenstander neergezet voor Romanov.

Romanov had veel moeite met de Spanjaard en kon in de derde ronde niet meer verder na een knie in het kruis. Romanov kreeg uiteindelijk een technical decision overwinning toegewezen. Echter zagen we in zijn meest recente partij weer de oude Romanov. De Moldaviër domineerde Jared Vanderaa en finishte de Amerikaan via TKO in de tweede ronde.

UFC Vegas 52

- Amanda Lemos vs. Jessica Andrade

- Sumudaerji vs. Manel Kape

- Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

- Clay Guida vs. Claudio Puelles

- Lando Vannata vs. Charles Jourdain

- Tanner Boser vs. Alexandr Romanov

- Tyson Pedro vs. Ike Villanueva

- Dwight Grant vs. Sergey Khandozhko

- Damir Hadzovic vs. Steve Garcia Jr.

- Aoriqileng vs. Cameron Else

- Preston Parsons vs. Louis Cosce

- Dean Barry vs. Mike Jackson

