Het gevecht zal plaatsvinden op 30 april in het UFC APEX te Las Vegas. Meerdere bronnen weten het nieuws te bevestigen aan Eurosport.

Collier pakte de Performance bonus

Collier begon zijn UFC avontuur in 2014. De Amerikaan vocht zowel in de middengewicht als in de licht-zwaargewicht divisie. Collier wist in de periode tot 2017 een record van 3-3 neer te zetten. Vervolgens verdween hij compleet van de radar en keerde hij drie jaar later terug in de UFC in de zwaargewicht divisie. Collier's comeback partij werd er een om snel te vergeten tegen Tom Aspinall. Echter wist hij na dit verlies zijn carrière nieuw leven in te blazen met twee overwinningen in zijn laatste drie partijen. Hoogtepunt was de snelle Rear Naked Choke submission overwinning in zijn meest recente partij tegen Chase Sherman. Collier kreeg hiervoor de Performance of the Night bonus.

Tafa won via headkick KO

Tegenstander Tafa werd als ongeslagen vechter in 2019 naar de UFC gehaald. Tafa had een erg moeilijke start van zijn UFC carrière met drie verliespartijen in zijn eerste vier gevechten. Echter pakte hij wel de Fight of the Night bonus in zijn verliespartij tegen Jared Vanderaa. Mede hierdoor kreeg hij een nieuwe kans van de UFC in december vorig jaar tegen Harry Hunsucker. Tot overmaat van ramp overschreed Tafa de zwaargewicht limiet en wist hij dat het gevecht een must-win was om in de UFC actief te blijven. Tafa liet er geen gras over groeiten en trapte Hunsucker KO in de eerste ronde. Nu krijgt hij de kans om voor het eerste twee partijen in de UFC op rij te winnen.

UFC Vegas 53

Jessica Penne vs. Luana Pinheiro

Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

Jared Gordon vs. Rafael Alves

Darren Elkins vs. Tristan Connelly

Jake Collier vs. Justin Tafa

Gabe Green vs. Yohan Lainesse

Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

Gina Mazany vs. Shanna Young

Mike Breeden vs. Natan Levy

Tatsuro Taira vs. Carlos Candelario

