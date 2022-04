UFC Vegas 53

Het evenement vindt plaats in het UFC APEX te Las Vegas. Joanderson Brito maakte melding van de match-up. Wij kunnen bevestigen dat de contracten inderdaad van beide kanten zijn getekend.

Andre Fili is een vechter uit de stal van het Team Alpha Male van Urijah Faber. De 31-jarige Fili vecht sinds 2013 voor de UFC. Fili draagt al jaren de stempel van talent met zich mee, maar heeft nog niet de stap weten te maken naar de top van de divisie. Fili won onder meer in zijn UFC carrière van mannen als Dennis Bermudez, Charles Jourdain en Gabriel Benitez, maar steeds als hij op de rand stond van het binnenkomen van de top 15 ging het mis voor 'Touchy Fili'.

Ad

Top 15 in zich houden

UFC UFC | Derde poging op 18 juni voor partij tussen Hawes en Winn GISTEREN OM 00:34

Fili verloor twee van zijn laatste vier partijen tegen de inmiddels gerankte vechters Bryce Mitchell en Sodiq Yusuff. Fili's laatste partij leek een dominante overwinning te gaan worden totdat Fili tegenstander Daniel Pineda per ongeluk met een vinger in het oog stak. Pineda kon niet verder waardoor de partij eindigde in een no-contest. Fili 's laatste overwinning dateert van juni 2020 tegen Charles Jourdain. Tegen Joanderson Brito zal Fili moeten winnen om weer naar boven in de divisie te kunnen kijken.

Brito daarentegen gaat op zoek naar zijn eerste overwinning in de UFC. De Braziliaan is de voormalig Fusion FC kampioen en kwam bij het Amerikaanse publiek voor het eerst in beeld tijdens zijn debuut voor de LFA organisatie in 2019. Daar versloeg hij binnen een minuut zijn tegenstander Jose Mariscal via KO. Mede door deze overwinning en zijn winstreak van negen partijen mocht hij deelnemen aan het vijfde seizoen van de Dana White's Contender Series in 2021.

Eerste UFC overwinning

Mede door de coronapandemie vocht Brito niet in 2020. In september 2021 wist hij Diego Lopes via technical decision te verslaan. Dit kwam doordat tegenstander Diego Lopes in de derde ronde in zijn oog werd gestoken door Brito en niet verder kon. Omdat de derde ronde al halverwege was kon er naar de scorekaarten worden gegaan. Brito won en pakte het UFC contract. Tijdens zijn UFC debuut begin dit jaar wist Brito niet te imponeren. Via unanimous decision was Bill Algeo te sterk voor de Braziliaan.

Joanderson Brito gaat voor eerste UFC overwinning op 30 april Foto: Getty Images

UFC Vegas 53

- Rob Font vs. Marlon Vera

- Jessica Penne vs. Luana Pinheiro

- Andre Fili vs. Joanderson Brito

- Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

- Gerald Meerschaert vs. Krzysztof Jotko

- Jared Gordon vs. Grant Dawson

- Darren Elkins vs. Tristan Connelly

- Jake Collier vs. Justin Tafa

- Gabe Green vs. Yohan Lainesse

- Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

- Gina Mazany vs. Shanna Young

- Mike Breeden vs. Natan Levy

- Tatsuro Taira vs. Carlos Candelario

UFC UFC | Rothwell verlaat geheel onverwachts na 13 jaar de organisatie 31/03/2022 OM 20:01