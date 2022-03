Het UFC Vegas 53 evenement vindt plaats op 30 april in het UFC APEX te Las Vegas. ESPN MMA maakte het gevecht bekend.

Attractief en technisch

Rob Font is een van de meest attractieve en technische boksers in de UFC bantamgewicht divisie. Font maakte in 2014 zijn UFC debuut. Echter kon hij mede door blessures nooit echt een fatsoenlijke winstreak opbouwen. Vanaf 2018 veranderde dit voor Font en wist hij eindelijk door te breken in de divisie. Na overwinningen op Sergio Pettis, Ricky Simon en voormalig titeluitdager Marlon Moraes wist Font ook voormalig titelhouder Cody Garbrandt te domineren.

Font kreeg vervolgens van de UFC het aanbod om te vechten met minimale voorbereiding voor de interim titel tegen Petr Yan. Echter was Font niet op tijd fit waardoor hij pas twee maanden later in actie kwam tegen de Braziliaanse MMA legende Jose Aldo. Font verloor die partij en zal nu tegen Vera zijn plaats op de ranking moeten verdedigen.

Versloeg Sean O'Malley

Marlon Vera maakte net als Font in 2014 zijn UFC debuut. Vera was alles behalve een hoogvlieger aan het begin zijn carrière in de UFC. Met een 4-4 record na acht partijen leek de toekomst voor de Ecuadoriaan alles behalve zeker. Echter maakte hij de stap om te verhuizen naar de Verenigde Staten en te gaan trainen bij Team Oyama. Vera ontwikkelde zich in korte tijd tot een vechter die mee kon draaien in de top 15 van de divisie. Vera won liefst acht van zijn laatste tien partijen.

Marlon Vera gaat eerste main event voor de UFC vechten Foto: Getty Images

Onder meer Sean O'Malley, Andre Ewell en Davey Grant waren niet opgewassen tegen de altijd agressief vechtende Ecuadoriaan. Tijdens zijn meest recente partij wist Vera voormalig lichtgewicht kampioen Frankie Edgar via KO in de derde ronde te stoppen. Hiermee heeft hij nu zijn eerste main event afgedwongen en een kans om zich in de top 5 van de divisie te vechten.

UFC Vegas 53

- Rob Font vs. Marlon Vera

- Jessica Penne vs. Luana Pinheiro

- Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

- Gerald Meerschaert vs. Krzysztof Jotko

- Jared Gordon vs. Rafael Alves



- Darren Elkins vs. Tristan Connelly

- Jake Collier vs. Justin Tafa

- Gabe Green vs. Yohan Lainesse

- Daniel da Silva vs. Francisco Figueiredo

- Gina Mazany vs. Shanna Young

- Mike Breeden vs. Natan Levy

- Tatsuro Taira vs. Carlos Candelario

