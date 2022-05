Meerdere bronnen maakten dit bekend aan Eurosport. Het evenement op 4 juni vindt plaats in het UFC APEX te Las Vegas. Jackson vs. Minner maakt deel uit van de preliminary card.

Jackson 2.0

Jackson is een man met een verhaal. Hij werd in 2014 met een 8-0 record door de UFC gecontracteerd als Legacy FC kampioen. Jackson won onder meer van voormalig UFC vechter Leonard Garcia. In de UFC ging het echter verre van goed met Jackson. In drie partijen wist hij niet te winnen. Een verliespartij, een onbeslist en een no-contest waren de uitkomsten van de partijen. Jackson kreeg geen nieuw contract en keerde terug naar Legacy FC dat later zou fuseren met RFA in het nieuwe en huidige LFA. Jackson pakte in 2018 de interim titel bij de LFA en verhuisde vervolgens naar de PFL.

Damon Jackson gaat voor derde achtereenvolgende overwinning op 4 juni Foto: Getty Images

Daar was hij ontvanger van een van de meest harde KO's aller tijden. Jackson keerde wederom terug bij de LFA. Na een overwinning daar kreeg hij de kans om terug te keren bij de UFC. Jackson imponeerde met een Guillotine Choke submission tegen Mirsad Bektic. Vervolgens werd dan weliswaar verloren van toptalent Ilia Topuria echter wist Jackson vervolgens wederom een sterke performance neer te zetten tegen Charles Rosa. Met een enorme scheur op het hoofd werd via unanimous decision gewonnen. Jackson won met nog meer overtuiging zijn meest recente partij door Kamuela Kirk via Arm-Triangle Choke submission te finishen.

LFA Kampioen

Daniel Argueta is een groot talent in het Amerikaanse regionale circuit. Argueta maakte na een korte carrière in het amatercircuit in 2019 zijn professionele debuut. Argueta imponeerde bij organisaties als Combate Global en de LFA. Met een 5-0 record werd hij gekozen om mee te doen aan het 29ste seizoen van The Ultimate Fighter. Argueta verloor gelijk zijn eerste partij, maar deed dit wel tegen latere winnaar Ricky Turcios.

De partij telt overigens niet mee voor het professionele record omdat deze TUF gevechten (met uitzondering van de finale) niet worden gezien als officiële gevechten. Argueta keerde terug bij de LFA organisatie waar hij met finishes tegen Rodney Mondala en Mairon Santos een titelgevecht afdwong. Eerder deze maand vesloeg Argueta tegenstander Diego Silva via split decision. Nu mag hij nog geen maand na die overwinning zijn UFC debuut gaan maken.

