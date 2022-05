UFC Vegas 57

De partij in de lichtgewicht divisie krijgt daardoor meer cachet. Tsarukyan en Gamrot zijn respectievelijk de nummers elf en twaalf in de divisie. Voor beide vechters wordt dit het eerste main event in de UFC.

Toptalent

Arman Tsarukyan is een absoluut toptalent. De pas 25-jarige Armeen maakte in 2019 zijn UFC debuut. Tsarukyan vocht een invalpartij tegen topcontender in de divisie Islam Makhachev. Tsarukyan werd vooraf weinig kans gegeven door de kenners, maar gaf zijn visitekaartje af door Makhachev meer dan behoorlijk partij te geven. Uiteindelijk won Makhachev via unanimous decision.

Arman Tsarukyan won twee Performance of the Night bonussen in zijn laatste twee partijen Foto: Getty Images

De UFC beloonde de partij met de Fight of the Night bonus. Vanaf dat moment verloor Tsarukyan niet meer. De Armeen won zijn laatste vijf partijen. Eveneens wist hij zijn laatste twee tegenstanders te finishen. Zo werd de sterke Joel Alvarez geen tot weinig kans gelaten en won Tsarukyan via TKO in de tweede ronde zijn tweede Performance of the Night bonus achter elkaar. Nu wacht de zeer gevaarlijke Mateusz Gamrot.

Twee-divisie KSW kampioen

Gamrot is een Poolse vechter en was een twee-divisie kampioen bij het sterke KSW. Gamrot kwam in 2020 over naar de UFC met een ongeslagen record en heel veel hype. Gamrot werd in zijn debuut gematcht tegen de sterke Guram Kutateladze. Gamrot en Kutateladze maakten er een prachtige partij van die door de UFC werd beloond met de Fight of the Night bonus. Gamrot moest via een controversiële split decision wel het eerste verlies van zijn carrière slikken.

Mateusz Gamrot vecht eerste UFC main event Foto: Getty Images

Het jaar 2021 zou een glorieus jaar worden voor de Pool. Eerst wist hij Scott Holtzman die bekend staat om een betonnen hoofd via knockout in de tweede ronde te stoppen. Vervolgens werd via Kimura submission vroeg in de eerste ronde gewonnen van MMA veteraan Jeremy Stephens. En tijdens zijn meest recente partij in december vorig jaar werd Carlos Diego Ferreira gestopt. Met twee Performance bonussen en een Fight of the Night bonus timmert de Pool lekker aan de weg in de UFC.

UFC Vegas 57

- Arman Tsarukyan vs. Mateusz Gamrot

- Neil Magny vs. Shavkat Rakhmonov

- Tim Elliott vs. Amir Albazi

- Tagir Ulanbekov vs. Tyson Nam

- Chris Curtis vs. Rodolfo Vieira

- Umar Nurmagomedov vs. Nate Maness

- Thiago Moises vs. Christos Giagos

- Raulian Paiva vs. Sergey Morozov

- Tafon Nchukwi vs. Carlos Ulberg

- TJ Brown vs. Shayilan Nuerdanbieke

- Jinh Yu Frey vs. Vanessa Demopoulos

- Cody Durden vs. JP Buys

- Josh Parisian vs. Alan Baudot

