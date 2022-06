Eveneens stond tijdens het co-main event een mooie partij op het programma tussen Neil Magny en de ongeslagen Shavkat Rakhmonov in de weltergewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Mateusz Gamrot def. Arman Tsarukyan via UD (48-47, 48-47, 48-47).

- Shavkat Rakhmonov def. Neil Magny via Submission (Guillotine Choke) – R2, 4:58.

- Josh Parisian def. Alan Baudot via TKO (Punches) – R2, 3:04.

- Thiago Moises def. Christos Giagos via Submission (RNC) – R1, 3:05.

- Umar Nurmagomedov def. Nate Maness via UD (30-27, 30-26, 30-25).

- Chris Curtis def. Rodolfo Vieira via UD (29-28, 28-28, 29-28).

Preliminary Card

- Carlos Ulberg def. Tafon Nchukwi via TKO (Punches) – R1, 1:15.

- Shayilan Nuerdanbieke def. TJ Brown via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Sergey Morozov def. Raulian Paiva via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Cody Durden def. JP Buys via TKO (Punches) – R1, 1:08.

- Mario Bautista def. Brian Kelleher via Submission (RNC) – R1, 2:27.

- Vanessa Demopoulos def. Jinh Yu Frey via SD (28-29, 29-28, 30-27).

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Arman Tsarukyan vs. Mateusz Gamrot

Performance of the Night: Thiago Moises, Shavkat Rakhmonov & Josh Parisian

