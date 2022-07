Eveneens stonden tijdens het co-main event Caio Borralho en Armen Petrosyan tegenover elkaar in de middengewicht divisie. Tot slot werd er in de bantamgewicht divisie gestreden tussen Douglas Silva de Andrade en Said Nurmagomedov.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Rafael Fiziev def. Rafael dos Anjos via KO (Punches) – R5, 0:18.

- Caio Borralho def. Armen Petrosyan via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Said Nurmagomedov def. Douglas Silva de Andrade via UD (30-27, 29-28, 29-28).

- Chase Sherman def. Jared Vanderaa via KO (Punches) – R3, 3:10.

- Aiemann Zahabi def. Ricky Turcios via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Jamie Mullarkey def. Michael Johnson via SD (29-28, 28-29, 29-28).

Preliminary Card

- Cody Brundage def. Tresean Gore via KO (Punches) – R1, 3:50.

- Antonina Shevchenko def. Cortney Casey via SD (29-28, 28-29, 29-28).

- David Onama def. Garrett Armfield via Tech.Submission (Arm-Triangle Choke) – R2, 3:13.

- Kennedy Nzechukwu def. Karl Roberson via TKO (Elbows) – R3, 2:19.

- Saidyokub Kakhramonov def. Ronnie Lawrence via UD (30-26, 30-27, 30-27).

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Michael Johnson vs. Jamie Mullarkey

Performance of the Night: Rafael Fiziev & Chase Sherman.

