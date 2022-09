Voor Sandhagen is de partij heel belangrijk. De nummer vier in de bantamgewicht divisie verloor zijn meest recente twee partijen in de Octagon. Daarbij dient gezegd te worden dat het verlies tegen TJ Dillashaw even goed in het voordeel van Sandhagen had kunnen uitpakken. Sandhagen verloor meest recent een competitieve partij voor de interim titel tegen Petr Yan. Tegenstander Song Yadong heeft een winstreak van drie partijen en wist onder meer Julio Arce en Marlon Moraes in zijn laatste twee gevechten te finishen.

Technisch sterk

Cory Sandhagen is een van de meest technische vechters in de bantamgewicht divisie. Sandhagen werd in 2018 door de UFC overgenomen van de LFA organisatie. De Amerikaan maakte indruk in de UFC door zijn eerste drie partijen allemaal voortijdig te winnen. Sandhagen maakte hierdoor sprongen in de divisie en na overwinningen op John Lineker en Raphael Assuncao kreeg Sandhagen een contender partij aangeboden tegen Aljamain Sterling. Sandhagen had een complete offday en werd binnen anderhalve minuut gefinisht door Sterling.

Cory Sandhagen vecht op 17 september het main event tegen Song Yadong Foto: Getty Images

Sandhagen ging echter niet bij de pakken neer zitten en wist via twee schitterende KO overwinningen tegen respectievelijk Marlon Moraes en Frankie Edgar zichzelf terug in het titelplaatje te vechten. Sandhagen werd vervolgens in een onofficiële contender partij gematcht tegen voormalig kampioen TJ Dillashaw. Sandhagen verloor een controversiële split decision. De Amerikaan had vervolgens een gelukje mee. Sterling raakte geblesseerd en kon zijn titel niet verdedigen tegen Petr Yan. Omdat ook TJ Dillashaw geblesseerd was mocht Sandhagen voor de interim titel vechten tegen Yan. Sandhagen verloor de partij via unanimous decision. Hij zal moeten winnen van Song Yadong om niet voor de derde maal te verliezen.

Toptalent

Song Yadong is een van de grootste Chinese talenten in de UFC. Yadong tekende in 2017 bij de UFC. De Chinees ging vervolgens trainen bij het Team Alpha Male van Urijah Faber. Yadong won zijn eerste vier UFC partijen zonder al teveel moeite. Zo werd overtuigend gewonnen van onder meer Felipe Arantes en Alejandro Perez. Ook de UFC zag dit en zette Yadong vervolgens tegen moeilijkere tegenstanders.

Song Yadong verslaat Marlon Moraes met een schitterende opstoot en pakt belangrijke overwinning in de bantamgewicht divisie Foto: Getty Images

Yadong had zichtbaar moeite met het niveau en wist alleen ternauwernood van Marlon Vera te winnen. Echter heeft hij in zijn laatste drie partijen laten zien dat hij ongekende stappen heeft gemaakt in de divisie. Zowel Julio Arce als Marlon Moraes werden gefinisht. Yadong wordt nu beloond met een main event en kan bij winst de top-5 van de divisie binnenkomen. En dat is iets wat veel mensen na zijn verliespartij tegen Kyler Phillips anderhalf jaar geleden toch niet hadden verwacht.

KO-specialist

In de middengewicht divisie maakt Chidi Njokuani voor de derde maal zijn opwachting in de UFC. De jongere broer van voormalig UFC vechter Anthony Njokuani gaat het opnemen tegen de Braziliaan Gregory Rodrigues. Njokuani werd door de UFC eind vorig jaar gecontracteerd. Njokuani die onder meer uitkwam voor Bellator MMA en de LFA wist via de Dana White’s Contender Series een UFC contract af te dwingen door tegenstander Cristhian Torres in de tweede ronde via KO te verslaan.

UFC | Njokuani in 16 seconden klaar in UFC debuut

Njokuani wist vervolgens eerder dit jaar zijn debuut binnen zestien seconden winnend af te sluiten door tegenstander Marc-André Barriault via KO te finishen. Njokuani kreeg de Performance of the Night bonus voor deze prestatie. De KO-specialist keerde vervolgens drie maanden later alweer terug in de Octagon om het op te nemen tegen Dusko Todorovic. Njokuani werd naar de grond genomen, maar stond op en wist via een harde elleboog de Serviër knockout te slaan. Wederom een Performance of the Night bonus voor Njokuani die er tegen Rodrigues drie op een rij van zal willen maken.

Robobama

De bij Kill Cliff FC trainende Gregory Rodrigues probeerde in 2020 de UFC binnen te komen via de Dana White’s Contender Series. Rodrigues ging zwaar knockout en moest via de LFA uiteindelijk een weg vinden naar de UFC. De Braziliaan kreeg zijn contract nadat hij de titel won voor die organisatie. In de UFC heeft Rodrigues tot dusver een goede indruk gemaakt. Zo won hij zijn debuut tegen Dusko Todorovic en versloeg hij Jun Yong Park via TKO in de tweede ronde.De partij werd verkozen tot Fight of the Night.

UFC Austin | Gregory Rodrigues met een fantastische KO

Rodrigues liep in februari van dit jaar tegen zijn eerste verliespartij aan. De Braziliaan verloor in een competitief gevecht van Armen Petrosyan via split decision. Vier maanden later revancheerde de Braziliaan zich voor dat verlies. Via een ongenadig harde knockout werd gewonnen van Julian Marquez. Rodrigues die de bijnaam ‘Robocop’ draagt wordt door MMA fans de ‘Brazilian Obama’ genoemd. De Braziliaan die inderdaad wel iets weg heeft van de voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama was hier niet blij mee, maar heeft inmiddels de bijnaam geaccepteerd.

Touchy Fili

Andre Fili is een vechter uit de stal van het Team Alpha Male van Urijah Faber. De 32-jarige Fili vecht sinds 2013 voor de UFC. Fili draagt al jaren de stempel van talent met zich mee, maar heeft nog niet de stap weten te maken naar de top van de divisie. Fili won onder meer in zijn UFC carrière van mannen als Dennis Bermudez, Charles Jourdain en Gabriel Benitez, maar steeds als hij op de rand stond van het binnenkomen van de top-15 ging het mis voor 'Touchy Fili'.

Andre Fili hoopt zijn slechte prestatie van eerder dit jaar weg te poetsen tegen Bill Algeo Foto: Getty Images

Fili verloor drie van zijn laatste vijf partijen onder meer tegen de inmiddels gerankte vechters Bryce Mitchell en Sodiq Yusuff. Fili’s partij tegen Daniel Pineda leek een dominante overwinning te gaan worden totdat Fili tegenstander Pineda per ongeluk met een vinger in het oog stak. Pineda kon niet verder waardoor de partij eindigde in een no-contest. Fili verloor vervolgens eerder dit jaar binnen een minuut via TKO van de Braziliaan Joanderson Brito. De Amerikaan zal moeten winnen van Bill Algeo om nog enig perspectief in de divisie te hebben. Fili 's laatste overwinning dateert van juni 2020 tegen Charles Jourdain.

Señor Perfecto

Bill Algeo is een Amerikaanse vechter die al jaren furore maakte in het regionale Amerikaanse circuit alvorens hij in 2020 bij de UFC tekende. Algeo vocht onder meer voor de CFFC en Ring of Combat organisaties en was bij die laatste kampioen met drie titelverdedigingen. Algeo probeerde in 2019 via de Dana White’s Contender Series de UFC binnen te komen, maar verloor in een goede partij van Brendan Loughnane. Algeo keerde terug bij de CFFC. Daar won hij van Tim Dooling en kreeg hij vervolgens alsnog de kans om twee weken later zijn UFC debuut te maken als invaller tegen Ricardo Lamas. Het werd een geweldige partij die uiteindelijk door Lamas werd gewonnen. De UFC was zeer tevreden over het gevecht en gaf beide mannen de Fight of the Night bonus.

UFC Long Island | Algeo verslaat een uitgeputte Burns

Met een complete voorbereiding wist Algeo drie maanden later zijn eerste UFC overwinning te pakken tegen Spike Carlyle. Algeo vocht sterk en versloeg publiekslieveling Carlyle via unanimous decision. De Amerikaan kon echter geen goed vervolg geven aan die partij en verloor vervolgens van Ricardo Ramos. Algeo heeft tot dit jaar laten zien stappen gemaakt te hebben. Na een moeilijke eerste ronde tegen Joanderson Brito nam de Amerikaan het gevecht over en won hij via unanimous decision. Ditzelfde gebeurde ook in zijn meest recente partij. Tegenstander Herbert Burns leek Algeo te gaan finishen in de eerste ronde. Algeo was erg taai en wist de ronde uit te vechten en was de fittere man toen de tweede ronde begon. Algeo finishte Burns via TKO en pakte zodoende zijn eerste finish in de UFC. Nu wacht Fili.

Be like Joe Pyfer

De pas 25-jarige Joe Pyfer gaat zijn UFC debuut maken. De Amerikaan die traint bij het team van Daniel Gracie met onder meer Sean Brady, Jeremiah Wells en Pat Sabatini wist in het regionale circuit in de Verenigde Staten als snel op te vallen. ‘Bodybagz’ won onder meer de Art of War en Ring of Combat titels waarna hij in 2020 mocht proberen de UFC binnen te komen via de Dana White’s Contender Series (DWCS). Na een slam van tegenstander Dustin Stoltzfus kwam Pyfer verkeerd terecht en moest hij geblesseerd opgeven.

DWCS | UFC president Dana White pissig, Joe Pyfer enige contractwinnaar van de avond

Pyfer herstelde en na een overwinning bij de CFFC organisatie kreeg hij in juli van dit jaar een tweede kans tijdens de DWCS. Ditmaal was het grote talent Ozzy Diaz de tegenstander. Pyfer vocht sterk en sloeg Diaz zwaar knockout in de tweede ronde. UFC-president Dana White was zéér tevreden over Pyfer. Alle andere partijen van die avond vielen erg tegen waarna White de uitspraak deed: “You wanna come to the UFC? Be like Joe Pyfer. He is in.” Nu krijgt Pyfer meteen de kans om op de main card te laten zien wat hij waard is.

Vreemde eend in de bijt

Dat Alen Amedovski nog altijd onder contract bij de UFC staat mag op zijn zachtst gezegd een wonder genoemd worden. De Italiaanse-Macedoniër kwam als ongeslagen vechter met veel hype in 2019 de UFC binnen. Amedovski is in drie UFC partijen nog nooit in de buurt gekomen van een overwinning. Tijdens zijn debuut werd hij vijftien minuten lang op de grond gehouden door Krzysztof Jotko die zodoende een eenvoudige unanimous decision overwinning kon bijschrijven.

Verliezen is geen optie voor Alen Amedovski tijdens UFC Vegas 60 Foto: Getty Images

Vervolgens ging Amedovski zwaar knockout tegen John Phillips binnen vijftien seconden (Phillips enige overwinning in de UFC zes partijen). Mede door blessures en visumproblemen van hemzelf of tegenstanders vocht Amedovski vervolgens tweeënhalf jaar niet. In mei van dit jaar keerde hij terug in de Octagon tegen Joseph Holmes. Ditmaal werd kansloos in de eerste ronde verloren via Rear Naked Choke submission. Amedovski weet dat hij zal moeten winnen om in de UFC actief te blijven. Echter zou dit weleens een zeer moeilijk verhaal te worden.

Canadese hoop

Tanner Boser werd samen met Adam Dyczka jarenlang gezien als de twee grootste zwaargewicht talenten in Canada. Boser vocht zijn partijen vooral bij de Unified MMA organisatie in Canada en het Russische ACB. Bij de Unified MMA organisatie was Boser meervoudig kampioen. In 2019 tekende Boser bij de UFC en won zijn debuut tegen Daniel Spitz. Boser vocht vervolgens in zijn tweede partij tegen de op dat moment nog niet heel bekende Ciryl Gane. Gane had echter in Canada gewonnen van Adam Dyczka waardoor de partij tegen Boser voor Canada een extra lading had. Boser was niet opgewassen tegen de Fransman, maar wist wel de volle vijftien minuten uit te vechten.

Tanner Boser keert terug in de Octagon Foto: Getty Images

Boser wist uiteindelijk in 2020 zijn draai te vinden in de UFC en na KO overwinningen op Philipe Lins en Raphael Pessoa leek het een kwestie van tijd alvorens we Boser in de rankings gingen zien. Boser struikelde echter over voormalig kampioen Andrei Arlovski. Ondanks dat het kwartje beide kanten op had kunnen vallen won Arlovski via unanimous decision. Nadat tot groot ongenoegen van Boser nipt werd verloren van Ilir Latifi wist Boser dat zijn UFC verblijf misschien wel op het spel stond in juni vorig jaar toen hij het opnam tegen Ovince St.Preux. Boser liet dan ook niets aan het toeval over en sloeg OSP via KO in de tweede ronde knockout. Boser vocht bijna anderhalf jaar niet in verband met het uitvallen van tegenstanders en een blessure.

Yogi Bear

Zé Colmeia wat in het Portugees Yogi Bear betekend is de bijnaam van de Braziliaan Nascimento. Nascimento kwam in 2019 via de Dana White's Contender Series de UFC binnen. Nascimento won via Arm-Triangle Choke submission in de eerste ronde van Michal Martinek. UFC president Dana White was onder de indruk en gaf de Braziliaan een UFC contract. Nascimento ging voortvarend van start met een overwinning tegen Don'Tale Mayes.

Rodrigo Nascimento keert voor het eerst terug in de Octagon sinds zijn schorsing Foto: Getty Images

Echter ging hij in zijn tweede UFC zwaar knockout tegen Chris Daukaus in de eerste ronde. Nascimento was de favoriet bij het ingaan van de partij. De Braziliaan leek in zijn meest recente partij orde op zaken te stellen met een TKO overwinning tegen Alan Baudot. De overwinning werd "Zé Colmeia" afgepakt nadat er verboden middelen in zijn bloed werden aangetroffen. Sinds april is de schorsing van Nascimento voorbij en kan hij gaan proberen voor het eerst sinds mei 2020 weer een officiële winstpartij aan zijn record toe te voegen.

Mr.Upset

Anthony Hernandez won in 2018 de titel bij de LFA organisatie door Brendan Allen te verslaan en mocht meteen proberen om via de Dana White's Contender Series een UFC-contract te verdienen. Hernandez liet geen spaan heel van Jordan Wright en won via KO binnen een minuut. De UFC beloonde Hernandez met een contract. Later zou de overwinning worden omgezet in een no-contest nadat sporen van marihuana in het bloed van Hernandez werden gevonden. Hernandez vocht tot dusver vijfmaal in de UFC en won daarvan drie partijen.

Anthony Hernandez na zijn submission overwinning tegen Rodolfo Vieira Foto: Getty Images

Tijdens gevecht in februari 2021 tegen Rodolfo Vieira wist Hernandez een ongelooflijke overwinning te pakken door de meervoudig wereldkampioen BJJ via Arm-in Guillotine Choke submission te finishen. Hernandez zou vervolgens in april van dit jaar een stap omhoog in competitie krijgen tegen de Zuid-Afrikaan Dricus Du Plessis. Helaas voor Hernandez werd het schema omgegooid en nam hij het op tegen nieuwkomer Josh Fremd. Hernandez won die partij en heeft voor het eerst sinds zijn UFC verblijf twee overwinningen achter elkaar gepakt.

Powerbar

Marc-André Barriault tekende als twee-divisie kampioen van het Canadese TKO in 2019 een contract bij de UFC. Barriault had ongelooflijk veel moeite om zijn draai te vinden in de UFC. ‘Powerbar’ verloor zijn eerste drie gevechten in de UFC. Ondanks dat zag de UFC potentieel in de Canadees waardoor hij een kans kreeg voor een vierde partij. Barriault gaf thuis en won via TKO van Oskar Piechota. Dit gevecht kreeg een vervelend staartje aangezien er sporen van verboden middelen in het bloed van de Canadees werden gevonden en de partij werd omgezet in een no-contest.

UFC Vegas 52 | Marc-André Barriault pakt eerste submission overwinning uit zijn carrière

Na zijn schorsing te hebben uitgezeten ging Barriault bij Sanford MMA (inmiddels Kill Cliff FC) trainen. Barriault won onder meer van Abu Azaitar en pakte ook een overwinning tegen de sterke Dalcha Lungiambula. Begin dit jaar liep Barriault tegen een zware knock-out aan. Chidi Njokuani won binnen zestien seconden. Barriault kwam in zijn meest recente partij sterk terug met een Guillotine Choke submission in de eerste ronde tegen Jordan Wright. Het was voor Barriault de eerste submission overwinning van zijn carrière.

DE COMPLETE CARD VAN UFC VEGAS 60

Main Card

- Cory Sandhagen vs. Song Yadong

- Chidi Njokuani vs. Gregory Rodrigues

- Andre Fili vs. Bill Algeo

- Joe Pyfer vs. Alen Amedovski

- Tanner Boser vs. Rodrigo Nascimento

- Anthony Hernandez vs. Marc-André Barriault

Preliminary Card

- Damon Jackson vs. Pat Sabatini

- Aspen Ladd vs. Sara McMann

- Trevin Giles vs. Louis Cosce

- Denise Gomes vs. Loma Lookboonmee

- Trey Ogden vs. Daniel Zellhuber

- Mariya Agapova vs. Gillian Robertson

- Tony Gravely vs. Javid Basharat

- Nikolas Motta vs. Cameron VanCamp

Waar kijk je UFC Vegas 60?

De previewshow begint zondagochtend om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

