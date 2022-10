Eveneens stond er ook een interessante partij op het programma in de weltergewicht divisie. Randy Brown nam het op tegen de veteraan Francisco Trinaldo. Tot slot vochten Raoni Barcelos en Trevin Jones in een bantamgewicht partij tussen twee zeer attractieve vechters.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Yan Xiaonan def. Mackenzie Dern via MD (48-47, 48-47, 47-47).

- Randy Brown def. Francisco Trinaldo via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Raoni Barcelos def. Trevin Jones via UD (30-25, 30-27, 30-27).

- Sodiq Yusuff def. Don Shainis via Submission (Guillotine Choke) - R1, 0:30.

- Mike Davis def. Viacheslav Borshchev via UD (29-28, 30-26, 30-26).

Preliminary Card

- Daniel Santos def. John Castaneda via KO (Knee) – R2, 4:28.

- Ilir Latifi def. Aleksei Oleinik via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Joaquim Silva def. Jesse Ronson via TKO (Flying Knee & Punches) – R2, 3:08.

- Brendan Allen def. Krzysztof Jotko via Submission (RNC) – R1, 4:17.

- Chelsea Chandler def. Julija Stoliarenko via TKO (Punches) – R1, 4:15.

- Guido Cannetti def. Randy Costa via Submission (RNC) – R1, 1:04.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night:

Performance of the Night:

